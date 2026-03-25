El criterio de oportunidad o la tentación de elegir a quién perdonar

Sin hacer cálculos interesados ni pretender ganar simpatías, he sostenido —y lo reitero sin matices— que convenir el criterio de oportunidad en casos complejos es una potestad estrictamente reglada del Ministerio Público. Y lo es porque existe una condición objetiva: que la acción penal de la cual se prescinde sea considerablemente más leve que aquella cuya persecución se facilita.

En un trabajo publicado en el 2023 en estas páginas editoriales, expresé que, en el derecho público, las palabras importan, y cuando el legislador utilizó el conector “siempre que” en el art. 370.6 de la anulada Ley núm. 10-15, calcado en el art. 376.6 de la vigente Ley núm. 97-25, no sugirió. Ordenó, y ese parámetro solo puede entenderse a partir de la teoría de la intervención en el delito, que nada tiene de retórica.

Permítaseme entrar en detalle: en la ocurrencia de un hecho penal, tiene dominio funcional aquel que controla su ejecución. Si dos o más cumplan roles indispensables y coordinados, son coautores. En cambio, si el papel de uno es secundario, marginal o incapaz de incidir en el resultado, no tendría igual calidad jurídica y, por tanto, la misma escala punitiva, por lo que ese —y solo ese— pudiera ser beneficiario legítimo del criterio de oportunidad.

No es asunto de quién hizo más, sino de quién tuvo un aporte esencial y de quién pudo hacer fracasar el delito si no participaba. Cualquier otra interpretación invita al Ministerio Público a cometer desviación de poder, y es lo que penosamente ha sucedido. El criterio de oportunidad ha sido convertido en un instrumento abierto de negociación, en el que la gravedad del hecho ha cedido ante la supuesta o real utilidad del colaborador.

En días recientes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia legitimó esa peligrosa deriva al inadmitir recursos de casación que se interpusieron contra una resolución que aplicó en un caso de alto perfil la indicada herramienta procesal condicionada. Tras acuerdos del órgano acusador con imputados en un proceso de corrupción administrativa, el tribunal validó de forma servicial la extinción de la acción penal respecto de ellos.

Ahora bien, lo relevante del fallo de la sede casacional no fue la decisión mayoritaria, sino la disidencia. El magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, en un voto que merece leerse serenamente, se apartó de esa lógica complaciente y, en esencia, devolvió el debate a su lugar correcto: el de la legalidad estricta.

Su posición conecta con una idea elemental que no debería ser revolucionaria: el Ministerio Público no puede hacer lo que se le antoje, ni siquiera cuando persiga fines plausibles, ya que el problema no es la eficacia, como se insiste en hacérsenos creer, sino el método. Coincidiendo con mi posición, Jerez Mena adujo que la figura en estudio no es una facultad discrecional, sino una sometida a condiciones tasadas y, desde luego, a un control judicial reforzado.

Agregó que no puede convalidarse si los presupuestos normativos no concurren, porque lejos de ser suficiente lo que invoque el Ministerio Público en torno a la colaboración del favorecido, el juzgador debe asegurarse que la acción penal prescindida es realmente más leve. Y en el caso que dio origen a la sentencia de la Corte de Casación no se hizo ninguna comparación de gravedad entre los hechos atribuidos a los imputados, ni tanto menos un análisis de la participación de cada cual.

El criterio de oportunidad ha sido convertido en un instrumento abierto de negociación.ARCHIVO/LD

Traducido al buen castellano, los tribunales ordinarios renunciaron a su función de control, convirtiéndose en papel carbón de la voluntad del órgano acusador. De ahí que Jerez Mena concluyera que “el recurso se debió admitir para su examen y, ulteriormente, casar la decisión impugnada, en tanto el órgano jurisdiccional no explicó en sus motivaciones los presupuestos legales que habilitan la prescindencia de la acción penal cuando esta resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuidad evita… exigencia que en el caso concreto no fue satisfecha”.

Sin dramatizarlo, su mensaje fue claro: se estaba ante una decisión que sepultaba el proceso penal, por lo que demandaba mayor rigor motivacional. A decir verdad, el voto disidente de Jerez Mena vale oro: “El Ministerio Público no puede negociar libremente el criterio de oportunidad, y los jueces no pueden validarlo sin demostrar —con motivación seria— que se cumplen sus condiciones legales”.

La menor gravedad no es un juicio abstracto, sino anclado en la forma de intervención en el hecho. Si hay dominio funcional, hay equivalencia de autoría, por lo que no hay espacio legal para privilegiar a este o aquel encartado con el criterio de oportunidad. Aunque el mencionado juzgador entiende que hay que justificar el requisito en cita, no cruza la puerta de mi planteamiento: lo previsto en el art. 370.6 del Código Procesal Penal únicamente aplica para partícipes secundarios.

Consecuentemente, si se le concede a quien comparte el dominio del hecho, la decisión no fuese discutible, sino manifiestamente ilegal. Nada importa que se alegue la recuperación de activos o la “colaboración eficaz”, giros artificiosos con los que fiscales y jueces han sacrificado el principio de igualdad ante la ley. Y es que, cuando una potestad es reglada, no hay margen para elegir entre varias soluciones. Solo hay una.

No sin razón, ha resultado inquietante —por no decir alarmante— la normalización de la práctica del Ministerio Público de convertir la condición de la “menor gravedad” en un mero adorno. La sociedad ha sido testigo de cómo dicho órgano, de la mano de sus sellos pretintados en la judicatura, ha consolidado un mecanismo de escogencia de culpables favoritos dentro de un mismo nivel de responsabilidad penal.

Aunque le incomode, ese uso discrecional es del todo incompatible con los principios de legalidad, objetividad e interdicción de la arbitrariedad que la Constitución impone a toda actuación administrativa. Una lástima, porque cuando el criterio de oportunidad deviene en selección conveniente o venal, cuando la ley deja de ser parámetro, y cuando el poder se marida con inculpados predilectos para decidir a quiénes perdonar, como sucedió con Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo y otros, la impunidad se disfraza de legalidad.

Ni más ni menos.