El sí que cambió la historia

Dios no irrumpió en el mundo con ruido ni imponiéndose con poder visible, sino entrando en el silencio humilde de Nazaret, haciéndose carne en el vientre de una Virgen que supo decir “sí” con fe total.

Ese acontecimiento transforma nuestra historia, porque revela que Dios no está lejos, sino profundamente cercano.

En Jesús, Él asume nuestra fragilidad, nuestras luchas y esperanzas. Por eso, hoy no tienes que sentirte solo ni abandonado: el Señor conoce tu vida desde dentro, camina contigo y habita en tu historia. Cada día puede ser también un “sí” que abra espacio a Dios en tu corazón.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.