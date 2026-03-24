Resultados del Primer Simposio Internacional en Investigación Criminal

¿Está la República Dominicana desarrollando, de forma anticipada, las capacidades para investigar y desmantelar una criminalidad que opera como un mercado heterogéneo, sofisticado y transnacional?

Como respuesta a las nuevas tendencias del crimen y la respuesta a los problemas emergentes de criminalidad, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, y la cooperación estratégica de INL de la Embajada de los EE. UU, desarrollaron el primer simposio internacional en investigación criminal con más de 400 invitados y 29 ponencias de especialistas nacionales e internacionales.

La presencia en el simposio del Presidente de la República, Luís Abinader, y de las máximas autoridades de seguridad fue una señal clara del rumbo del país hacia la persecución efectiva del delito moderno. Las palabras del Presidente fueron contundentes: “La Reforma Policial no es únicamente uniformes nuevos, patrullaje moderno o equipamiento actualizado. Es también cultura institucional. Es mentalidad investigativa. Es gestión basada en datos. Es interoperabilidad entre la DICRIM, la DNCD y el Ministerio Público, sin compartimentos estancos... Estamos construyendo un modelo donde la inteligencia precede a la reacción. Donde la evidencia sustituye la improvisación. Donde la tecnología respalda la verdad. Ese es el cambio profundo”.

La Ministra de Interior y Policía enfatizó en el sistema de interoperabilidad que permite articular la respuesta y generar mejores resultados, la reducción sostenida de los homicidios y cómo el país cerró el 2025 con una tasa histórica de 8.7 que representa más vidas salvadas. El Director General de la Policía recalcó en la tecnificación integral de la DICRIM, la conducta profesional e íntegra que deben mostrar los investigadores, el aprendizaje constante y la actuación ajustada al mandato legal.

El simposio tuvo en el centro la modernización integral de DICRIM en el marco de la reforma policial, así como el fortalecimiento del modelo de persecución penal contra el crimen. Las principales tendencias abordadas dejaron un aprendizaje claro: el crimen siempre está en reinvención, su mutación es acelerada y sus impactos son devastadores. La criminalidad actúa como un sistema con múltiples ramificaciones y se expresa a través de un “multicrimen organizado” que combina capacidades, servicios, métodos y disputas violentas por el poder del mercado criminal.

Se abordó el “cibercrimen” y las técnicas que emplean los criminales para estafar, amenazar y desestabilizar organizaciones y estados, la subcontratación de la criminalidad local y el auge de las drogas sintéticas como grave amenaza a la salud pública. También, la sofisticación del lavado de activos hacia los criptoactivos y el ingreso de los dineros ilícitos en la economía formal. El narcomenudeo como factor de descomposición social, instrumentalización de jóvenes y atomización de delitos.

Se resaltó cómo el Estado dominicano viene consolidando un modelo operacional contra la criminalidad con una metodología basada en evidencia y un mecanismo sólido de interoperabilidad que articula capacidades de persecución con la oferta social del Estado para impactar no sólo en los integrantes de las estructuras, sino en los “gérmenes de la violencia”, a través de programas de empleabilidad, estudio y oportunidades.

Como resultado del simposio y de las mesas de trabajo previas, se estableció el Plan de Modernización y Tecnificación de la DICRIM y se firmó el Acuerdo para su implementación que contiene 10 acciones claves, entre las cuales se encuentran: el impulso al decálogo de actuación del investigador, modernizar la investigación forense incorporando protocolos y tecnologías innovadoras como la IA, pruebas y análisis genéticos y la sofisticación de la ciber investigación.

Así mismo, la creación del Centro Nacional de Análisis Criminal para contribuir a la toma de decisiones operativas, estratégicas y anticipatorias y la consolidación del modelo operacional contra la criminalidad para desarrollar operaciones de impacto contra la cadena de valor de las estructuras y mercados criminales, en consonancia con lo planteado por la Procuradora General de la República: “Estamos transitando hacia un modelo de persecución enfocado en los mercados criminales para identificar quién financia, quién recluta, quien mueve el aparato armado, quién distribuye, quién lava, quién protege y quién diversifica los servicios, para desmantelar la estructura y no sólo a los integrantes de forma aislada… Debemos impactar el mercado criminal y toda la estructura armada, logística y financiera”.

El Plan de Entrenamiento continuo fue otra de los acuerdos centrales orientado a la escalabilidad del entrenamiento en el Sistema Táctico Básico Policial SITAB para el uso de la fuerza bajo los principios de legalidad, necesidad, racionalidad y proporcionalidad, así como la documentación y aplicación de protocolos operativos con especial énfasis en la denuncia y orientación a las víctimas, manejo de la escena del delito, arrestos y allanamientos.

De igual forma, la ejecución de directrices que promuevan la integridad, la transparencia y la ética policial, además de la supervisión y el control de las actuaciones, conjuntamente con el uso obligatorio de cámaras corporales y la aplicación de polígrafos.

La transformación policial avanza, incorporando las mejores capacidades y buenas prácticas de investigación y persecución de la criminalidad moderna.

El autor es Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial