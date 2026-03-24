Logros de la partidocracia

Según UNICEF, en la República Dominicana, apenas el 17 % de los hogares recibe agua potable entre seis y siete días a la semana, mientras que en zonas rurales el 8 %. Un informe de Migración establece que los cubanos y los venezolanos son los extranjeros que más han sido naturalizados como ciudadanos dominicanos, mientras que los haitianos parecen ser una categoría inexistente, destinada solo a la deportación. El racismo institucional del Estado dominicano nunca fue más evidente.

La clase dirigente nacional sigue vendiendo la idea de que la causa de nuestras calamidades son los inmigrantes. Pero el fraude en SENASA evidenció que no eran inmigrantes pobres y negros los que desfalcaban los fondos públicos de salud.

Una sentencia del Tribunal Constitucional protege el derecho de la comunidad LGTB a pertenecer a los cuerpos armados; en rueda de prensa, delante del presidente de la República, un ministro de Defensa y un director general de la policía anuncian que desacatarán dicha sentencia. El Congreso de la partidocracia busca hacer del derecho a ser elegidos un privilegio exclusivo de los suyos. El candado está puesto; la necrosis política se acelera.