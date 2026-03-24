Hacia un foro nacional contra la violencia

La reciente propuesta de convocar un foro nacional contra la violencia, presentada en el editorial de este medio de circulación, es una iniciativa oportuna. Hemos visto que las autoridades de persecución presentan avances en la reducción de ciertos indicadores delictivos, pero persisten manifestaciones estructurales de violencia: se requiere de espacios de reflexión que trasciendan la coyuntura y apunten a soluciones sostenibles.

La violencia y la criminalidad no son fenómenos aislados ni homogéneos. Como manifiesta Raúl Zaffaroni, “el delito no puede entenderse al margen de las condiciones sociales que lo producen”. Este planteamiento obliga a abandonar visiones simplistas que circunscriben la política criminal solo a la represión, y a platearnos un enfoque integral que contemple factores económicos, sociales, culturales e institucionales.

Partiendo de esa situación, el foro nacional contra la violencia debe ser un espacio plural donde se encuentren autoridades, académicos, criminólogos, sociedad civil y todos los actores del sistema de justicia. No se trata únicamente de identificar el problema, sino también de construir consensos mínimos sobre las estrategias que deben guiar la política criminal del Estado, que ahora descansa, de acuerdo con la ley, en el Ministerio de Justicia.

Una verdadera política criminal no puede limitarse al endurecimiento de penas ni al aumento de la capacidad punitiva, posición asumida por el nuevo Código Penal. Es decir, el uso del poder punitivo debe ser racional, proporcional y respetuoso de los derechos fundamentales, para no caer en el populismo penal, el cual en ocasiones produce más efectos simbólicos que resultados reales.

Sugiero que desde el foro contra la violencia se aborden cuatro enfoques que pueden contribuir con una política criminal más efectiva y eficaz.

Primero: Prevención social

Es evidente, de acuerdo con estudios, que las políticas más exitosas son aquellas que abordan las causas estructurales de la violencia: desigualdad, exclusión, falta de oportunidades educativas y laborales. La inversión en educación, cultura y cohesión social no es una política más: es una estrategia central de seguridad ciudadana; veamos, por ejemplo, los países nórdicos y el índice de violencia.

Un segundo enfoque lo constituye el fortalecimiento institucional

Es complicado articular una política criminal efectiva sin instituciones sólidas, es decir, profesionalizar los cuerpos policiales, fortalecer la capacidad de investigación del Ministerio Público, garantizar la independencia judicial y combatir la impunidad.

En tercer lugar, el uso racional del sistema penal

El sistema de justicia debe concentrarse en los delitos de mayor daño social, evitando la inflación penal, así como la excesiva prisión preventiva. Tal y como ha indicado la ONU en distintos informes, el uso indiscriminado del encarcelamiento no reduce la criminalidad y, en algunos casos, la agrava.

El cuarto tema que sugiero al foro es la reinserción y reducción de la reincidencia

Una estrategia hacia la reducción de la violencia y la criminalidad necesariamente debe pensar en programas efectivos de rehabilitación y reintegración social (art. 40 CD). La cárcel no puede seguir siendo, como se ha dicho, la universidad del crimen, sino una oportunidad para la transformación personal.

Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el próximo agosto, estos desafíos adquieren mayor relevancia.

Un foro nacional contra la violencia podría contribuir a superar estas limitaciones. Al convocar diversos actores, permitiría articular diagnósticos más completos, identificar buenas prácticas y definir una hoja de ruta común. Además, serviría para elevar la calidad del debate público, alejándolo de respuestas improvisadas y acercándolo a enfoques multidisciplinarios.

Los países que han logrado reducciones sostenidas en los niveles de violencia han apostado por estrategias integrales y de largo plazo. La seguridad ciudadana es el resultado de políticas coherentes, instituciones eficaces y una ciudadanía comprometida.

La violencia no se combate únicamente con más castigo, sino con más intervención estatal, más oportunidades y más ciudadanía. De ahí la importancia de abrir espacios de diálogo como el propuesto por el Listín Diario, que permitan avanzar hacia una política criminal verdaderamente integral.

Desde nuestras universidades estamos llamados a desempeñar un papel protagónico en este debate, como espacios de generación de conocimiento y pensamiento crítico. La participación en foros de esta naturaleza no solo es pertinente, sino necesaria. Este llamado a la reflexión contra la violencia debe ser entendido como una oportunidad para repensar la política criminal del país.

El autor es decano de la Facultad de Humanidades y Derecho de UNAPEC