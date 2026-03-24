Embajadora que rinde…

La lógica estructuralista centro/periferia fue superada, transmutando a una relación más amplia donde el centro es más difuso, pero, a la vez, más aglutinante; donde el poder “blando” es más eficiente y consistente que el poder tradicional.

Por alguna razón inexplicable, asistimos durante décadas al repliegue de Estados Unidos en Latinoamérica, aunque en el Caribe no lo lamentamos mucho, sobre todo porque esa presencia permanente implicaba injerencias, a veces grotescas, a veces violentas.

Antes, decir “embajada” era referirse a LA embajada; o sea, la única, la norteamericana; la que quitaba y ponía gobiernos. En República Dominicana, el embajador de turno era referencia obligada, no sólo desde la lógica proconsular del poder (a decir de los diletantes de la izquierda) sino de la realidad práctica, pues, en los hechos, EEUU es nuestro principal socio económico, aliado comercial, hogar de nuestra diáspora; principal emisor de remesas, turistas, inversión extranjera, etc.

El repliegue diplomático estadounidense significó un vacío en la presencia de la embajada por mucho tiempo, a tal punto que tuvimos cuatro años sin representación diplomática, en un claro desaire; por no hablar de precedentes que dejaron mucho que desear, sobre la base de promoción de agendas particulares, que claramente contradecían el espíritu y la idiosincrasia de la nación; pues tan dañina como la injerencia militar o económica, lo es la injerencia cultural.

El arribo al país de la embajadora Leah Francis Campos, en octubre pasado, confirmó la tesis de que América Latina vuelve a ser importante para EEUU; y en el Caribe, su presencia ratifica la importante relación que tiene nuestro país con Washington y la valoración que se tiene del gobierno, algo dicho por sus funcionarios del más alto nivel.

En los últimos meses se ha visto a Campos en un despliegue inusitado de actividades, visitas y encuentros a todos los niveles y lugares, donde la [incansable] funcionaria toma nota de la realidad político, social, económica y cultural del país, en [y desde] el terreno.

Es importante que un embajador conozca la realidad del país donde sirve. Para más señas, quizás (siendo simplistas) nos hubiéramos ahorrado una guerra civil en 1965, si Bennett hubiera conocido el país, su idiosincrasia… y su historia.

Si hoy llama la atención la labor diligente y exhaustiva que sostiene la embajadora Campos, no es sólo por su decisión personal –sobre la base de su histórico de servicio– sino también, porque cristaliza una política consistente y expansiva de la administración Trump de recuperar el terreno perdido en el país, y restaurar la credibilidad de la misión con más presencia y permanencia de las actividades de la embajada.

Saludamos los esfuerzos que despliega la embajadora en conocer el país en el que servirá, pues es importante que conozca la realidad del pueblo dominicano desde adentro, para que las informaciones, decisiones y recomendaciones que se tomen, se ajusten no solamente a lo que se pueda pensar o desear, sino a lo que permite la realidad.