Un corazón limpio para ver a Dios

La promesa es clara y exigente: solo los puros de corazón verán a Dios. Esta pureza no se limita a lo exterior, sino que brota de lo más profundo de la persona, donde nacen los pensamientos, los deseos y las intenciones.

Por eso, cuidar el corazón es una tarea diaria, que implica renunciar a todo aquello que lo contamina: el egoísmo, la doblez, la envidia y las malas intenciones.

Vivir con un corazón limpio es optar por la verdad, la transparencia y el amor sincero. Quien purifica su interior comienza a descubrir a Dios ya desde ahora, en lo cotidiano, y se prepara para contemplarlo plenamente en la eternidad.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.