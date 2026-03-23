Irán con misiles de largo alcance

En la semana recién transcurrida los ayatollahs que gobiernan Irán dispararon 2 misiles de largo alcance a objetivo de 4,000 kilómetros a la Base Militar de Estados Unidos e Inglaterra de la Isla Diego García en el océano Indico, donde existe una base militar de Inglaterra y activos militares norteamericanos.

Afortunadamente ninguno de los misiles hicieron blanco, pero la experiencia sirvió para demostrar que las autoridades de Irán han mentido a la Comunidad Internacional y los medios comunicación sobre su programa de misiles, que eventualmente podrían transportar cabezas u ojivas nucleares.

Hasta el momento los voceros del régimen iraní habían dicho que sus misiles no sobrepasaban un rango de 2000 kilómetros y que no podrían llegar a ciudades europeas. Este hecho le da razón al Pte. Trump sobre el peligro real que representa Irán, no sólo para Israel, sino para Estados Unidos, los países de la OTAN y todo el mundo.

La función de Presidente de una gran potencia no es nada fácil. Manejan información privilegiada que la población no conoce ni comprende. Los líderes reales tienen que proteger a su país. Su obligación mayor. Ahora se demuestra que Irán tenía misiles de largo alcance, lo que antes negaban. Y es claro que no había desistido en su plan de fabricar bombas nucleares, lo que el Pte. Trump tenía que impedir, no importa el costo ni económico ni político, ni de daños de cualquier naturaleza.

Es la seguridad de Estados Unidos y del mundo en juego. Los ayatollahs no pueden tener armas nucleare ni misiles de largo alcance para transportarlas. Si eso llegara a ocurrir, toda la humanidad estaría en grave riesgo. Desde 1945 no se ha lanzado una bomba nuclear en guerra. ¿Por qué? Porque nunca armas nucleares han estado bajo el poder de fanáticos y extremistas religiosos. Líderes buenos y malos desde 1945, la racionalidad nunca la han perdido en este tema. Aún en los momentos más difíciles de la guerra fría.

La estrategia de los líderes de Irán es tener al mundo de rehén cortando la energía vital de petróleo y gas de todo el golfo. Lo han hecho atacando a sus vecinos árabes, y bloqueando el Estrecho de Ormuz. El Pte. Trump ha dado 48 horas para abrir el estrecho, advirtiendo que de no hacerlo Estados Unidos destruiría su sistema energético, por lo que Irán quedaría a oscuras y sin energía.

Lo que queda claro es que la actuación de Irán no deja dudas de que gobernada por ayatollahs representa una grave amenaza para la humanidad, si llegaran a tener armas atómicas. Con sus misiles de largo alcance podrían atacar donde quisieran. El peligro es real y cualquier acción para impedirlo es legítima.