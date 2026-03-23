Los “dos mejores servicios de inteligencia” del mundo, el Mossad israelí y la CIA estadounidense, subestimaron la capacidad militar de Irán, y sobreestimaron las suyas.

Irán demuestra una capacidad militar y un arsenal muy superior al estimado por la CIA y el Mossad.

Creyeron que decapitando líderes, el régimen iraní colapsaría, pero la realidad contradice sus teorías. La estructura militar iraní no es vertical; es horizontal, descentralizada.

La inteligencia “falló” antes, la estadounidense no previno los ataques del 11 de septiembre; ni la israelí los ataques del siete de octubre.

Irán dice que sus ataques seguirán hasta “derrotar y humillar” a Israel.

Muchos israelíes huyen a Chipre.

El presidente Donald Trump está considerando “reducir” los ataques a Irán, busca la salida.

¿Esto fue error, o premeditación?

El prestigio y poderío estadounidenses, con la presidencia de Trump, pueden derrumbarse por estos simples “fallos de inteligencia”.