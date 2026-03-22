Urge definir protocolos, evitar la discrecionalidad y la incertidumbre

Aunque no de manera directa, he podido escuchar a personas envueltas en procesos de construcción vivir momentos difíciles cuando se dirigen a realizar trámites propios de la permisología y todo el proceso previo a la construcción que desean llevar a cabo; no reciben una información acabada y única, y entre una versión y otra por personas, incluso, de la misma institución, pasan momentos amargos que pueden ser evitados.

En lo que a la permisología ambiental respecta, que en el caso de la República Dominicana se trata del “proceso de evaluación técnica ante el Ministerio de Medio Ambiente para autorizar construcciones, garantizando la sostenibilidad”; permisos que incluyen, según sea el caso, estudios de impacto ambiental, no objeción de uso de suelo, planos y documentos de propiedad, entre otros requerimientos.

Hasta donde conozco, los pasos y requisitos clave para obtener autorización ambiental en nuestro país inician con la solicitud que hace la parte interesada a través de carta dirigida al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, teniendo como documentación un formulario de registro, con la copia de la cédula o del pasaporte, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) y Registro Mercantil, cuando aplique, lo mismo que título de propiedad y los planos de la misma.

A esto debe agregarse la carta de no objeción de uso de suelo emitida por el Ayuntamiento o Junta Distrital que corresponda, lo mismo que el estudio de impacto ambiental, consistente en un “resumen de la memoria descriptiva, incluyendo detalles del proyecto y manejo de residuos/aguas residuales”, y claro está, el pago de tasas de ingreso “que varían según la categoría del proyecto”.

Existe una categorización de proyectos por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de acuerdo a esta dependerá el tipo de autorización a ser emitida; en el caso de la Categoría A, se considera de alto impacto y se requiere una Licencia Ambiental; cuando el proyecto se considere Categoría B, entonces se entiende que es de impacto moderado y se requerirá un Permiso Ambiental.

En el caso de que el proyecto se estime que es de un impacto moderado/bajo, tratándose, de ser el caso, de Categoría C, se necesitará de una Constancia Ambiental, y cuando se trate de Categoría D, entonces habrá de estar dotado el solicitante de un Certificado de Registro de Impacto Mínimo (CRIM), que como se desprende de su propia denominación, se trata en estos casos de “proyectos, obras o actividades que generan un impacto ambiental mínimo”.

A todo esto, hay que agregar, si no como recomendación propiamente, al menos como consideraciones a tomar en cuenta cuando se trate de iniciar un proyecto determinado, que la Ley 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, hace obligatorio el estudio de impacto ambiental correspondiente previo al inicio de cualquier movimiento de tierra, sin olvidar que en caso de que sea necesario, se pueden solicitar y obtener permisos adicionales, como el de corte de árboles, siempre y cuando aplique.

Publicaciones del referido ministerio dan cuenta de que lo relativo a la permisología experimenta “avances significativos como parte del proceso de modernización institucional” que se ha venido impulsando, que han tenido como resultado –según se informa- procesos más ágiles, transparentes y eficientes, lo que no pongo en duda, pero que espero que, ciertamente, terminen redundado “en beneficio de la ciudadanía, los sectores productivos y el desarrollo sostenible del país”, y jamás como obstáculo infranqueable y tedioso para quienes se dispongan a desarrollar determinado proyecto.

Sabido es que la permisología, por las implicaciones que encierra, se erige en un “proceso fundamental que consiste en la evaluación técnica ambiental de proyectos, con el objetivo de garantizar que las actividades que se ejecutan en el territorio nacional cumplan la normativa vigente, a fin de proteger el medio ambiente y los recursos naturales”, pero igual debe tenerse bien presente que estos trámites no pueden ser demasiado burocráticos que terminen frenando el desarrollo, pues de lo que se trata y debe tratarse es de “asegurar que el crecimiento económico se realice de manera responsable y siguiendo criterios de sostenibilidad”.

No pongo en duda tampoco, como se indica desde el ministerio, que al día de hoy “gracias a la incorporación de herramientas tecnológicas, los procesos son más organizados, trazables y accesibles, lo cual facilita el seguimiento de las solicitudes, elimina trámites innecesarios y favorece brindar respuestas más oportunas a la ciudadanía y a los sectores productivos”, pero tampoco pongo en tela juicio expresiones de personas que manifiestan su inconformidad por las trabas y barreras burocráticas que enfrentan en ocasiones para desarrollar proyectos.

Dentro de estas trabas burocráticas puede citarse la falta de información correcta y oportuna, viendo frenados proyectos importantes y generando incertidumbre, lo mismo que la posibilidad de resultar presa de posibles chantajes y hasta extorsiones, generadas precisamente por la falta de información oficial que responda a un solo protocolo, donde en cada dependencia de dicha institución “se hable el mismo idioma” y no se termine sometiendo a propietarios a la incertidumbre que representa tener informaciones diferentes por miembros de la propia institución; eso debe corregirse y de ahí la importancia de definir protocolos y evitar la discrecionalidad y la incertidumbre.

El autor es ocoeño y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).