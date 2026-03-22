Estoy segura de que el sabor amargo no solo lo tengo yo desde el domingo pasado en que un último strike sentenció nuestro paso por el Clásico Mundial de Béisbol y con ello el sueño de una segunda corona para República Dominicana.

Teníamos todo, un equipo perfecto con buenos bateadores y excelentes lanzadores, pero las cosas ese día no salieron y toca vivir con ello.

Y tal como un juego de béisbol, es nuestra vida, cargada de safes y outs que dictan nuestros próximos movimientos o nos dejan fuera de la jugada.

Con logros que tienen sabor de jonrón con bases llenas cuando nuestros planes se alinean con lo que estaba escrito y tenemos éxito para lograrlo y hacemos un corrido de bases ligero, cargado de aplausos y cantos de victoria.

En cambio, cuando las cosas no se dan nos quedamos como estamos ahora, varados en un último out y recreando un escenario de “hubiera” que ya no serán.

La vida de trata de aprovechar al máximo nuestro turno al bate y batear lo más fuerte posible ante cada oportunidad que como una bola a más de 100 millas se nos presente.

Saber distinguir entre lo bueno y lo malo como si de la zona de strike se tratara, dejar pasar lo que sabemos no nos conviene y saber que el umpire es como el reloj que sentencia nuestra vida, con la similitud de que cada jugada cantada es como cada segundo que pasa, no hay vuelta atrás.

Ya sea para disfrutar los hits o llorar los strikes con sabor a un out 27, debemos estar con la frente en alto para volver a la zona de bateo e intentar sacarla del estadio de nuevo.