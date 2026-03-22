Qué esperar cuando estás esperando

Sí, ya sé que hay un libro con este título sobre el embarazo, escrito por Heidi Murkoff, el cual se publicó en 1997 y de este material se extrajo el guion para la película homónima del año 2012 dirigida por Kirk Jones. Pero este no es el material de esta clase, hablaremos de esa ansiedad, desesperación y hasta pérdida de autoestima cuando nos toca esperar, un sentimiento que podría extrapolarse a cualquier tipo de escenario.

Imaginemos esta realidad, eres un profesional graduado de equis carrera, con una o varias maestrías, vienes laborando en una empresa quizás fuera de tu área de expertiz; pero es donde te dieron la oportunidad de desarrollarte y crecer, aunque esa vocecita en tu interior te dice que es hora de dar rienda a los estudios realizados y es lo que realmente te apasiona.

Ahí empieza nuestra mente a crear escenarios, me voy de aquí para una empresa que no me va a dar lo que gano en la actualidad; las ofertas de trabajo exigen experiencia de cinco años o más para lo que ando buscando; la remuneración económica no es lo que yo entiendo que valgo por los estudios que me avalan; tampoco pienso darle mi vida entera a una compañía para que un día me den una carta de desahucio y tampoco puedo andar rodando de acá para allá porque eso no es bien visto.

Y qué decir del emprendedurismo que ya en otras ocasiones en columnas anteriores hemos expresado que no es para todo mundo, pero mucho menos hay obligatoriedad de eso. Entonces llegan esas emociones que nos abordan, sintiéndolo en el corazón, a pesar de que ese mensaje viene directo desde nuestro cerebro, sobre pensar es una de las cosas que más intervienen en nosotros como explicamos en el párrafo anterior.

Nos hacemos muchos pensamientos sobre lo que nos toca, queremos y podemos lograr o alcanzar; habría que tener la paciencia de Job para mantenernos serenos y no llevar nuestro ritmo cardíaco a niveles que el cuerpo humano no está preparado para soportar y en casos extremos llegar a la emergencia de un hospital y que la enfermera te diga la típica frase: “Mijo, pero tú estás vivo por un fin, porque un chin más y no la cuentas”, entre otras grandes y variopintas exclamaciones inoportunas de estos seres imprescindibles de toda unidad de atención primaria, secundaria, terciaria y hasta donde usted la quiera llegar.

Qué podemos esperar después que dimos el salto de renunciar de la empresa que nos abrió las puertas del mercado laboral (siendo esta una mala idea para muchos) y enfocarte en alcanzar el empleo que ya decidiste es el que quieres. Te vas con tus ahorros que lograste reunir para aguantarte en lo que llega ese sueño que lograrás, pero el destino es el que dirá cuándo será.

Durante ese tiempo nos pasamos aplicando a cuantas vacantes existen, algunas en las que sabemos que tenemos más conocimientos que los requisitos establecidos, y a pesar de eso no logramos ni siquiera que seamos incluidos en el proceso de preselección. ¡Ah! Sin embargo, el que no tomaremos por la baja remuneración, es de los que más encontramos, y nos encuentran a nosotros.

Anja, siguen pasando los días, esos días se convierten en semanas, esas semanas suman meses, los compromisos continúan pagándose de los pocos ahorros que ya se han ido desvaneciendo, ahí entra una ansiedad catastrófica que se deriva en una desesperación crónica, no duermes dos horas corridas sin que los pensamientos negativos te sobrecarguen, porque el tiempo de la positividad se quemó hace casi dos meses.

Ese periodo donde has llegado a estar entre los finalistas de una preselección en esa entidad que hace mucho anhelabas, la oportunidad está casi al doblar la esquina, te sientes preparado y te la pasas revisando correos, mirando el celular o buscando cuál conocido labore allá para investigar qué pasa con tu caso.

No dejas de pensar qué está sucediendo, cuándo te contactarán, al menos para saber si o no sigues en la jugada. La situación se torna cada vez más compleja y la espera se vuelve una odisea, tus sueños se van desvaneciendo y lo que estabas tan confiado de que ese sí sería, terminas decepcionado y descartado; te conviertes en tu propio verdugo, te descalificas y ahí llega el fracaso de la desesperación, tragarte tu orgullo y elegir algo que está por debajo de tus expectativas, pero que garantiza que no te quedarás en la calle.

Muchas veces esperar simplemente es eso, la agonía de un náufrago que logra avistar a lo lejos la orilla, pero sin fuerzas, ni esperanza de alcanzarla, mientras tu cuerpo se apaga lentamente y exhalas tu último aliento. Hasta luego mundo, fue un placer conocerte.