Mujeres y hombres desde las Ciencias cognitivas: los retos de la Educación ante el «desequilibrio conceptual»

Interesados en fundamentar la idea socialmente vigente sobre los perfiles propios de los sexos, un equipo de investigadores del departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía, Psicología y Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Edimburgo, del Reino Unido, integrado por Abril H. Baile y colaboradores encontró aspectos que llaman a la reflexión y a la acción transformadora sobre los logros alcanzados por la Educación y la Cultura en torno al modelado de los preceptos y paradigmas que habrían de nutrir las conductas válidas y a esperar en los entornos colectivos.

El estudio cuestiona una noción generalizada: las personas poseen representaciones conceptualmente equilibras de “mujeres” y “hombres”, según las cuales perciben a: 1) las mujeres como una cosa (por ejemplo, cálidas, no proactivas); y 2) los hombres como otra cosa complementaria, proactiva (verbigracia: con capacidad de decisión, no cálidas).

Sin embargo, recurren a nuevas evidencias que, al contrario, refieren una representación desequilibrada de “mujeres” y “hombres”. Según estas, las “mujeres” son percibidas como una sola cosa; los “hombres”, en cambio, como muchas cosas.

Los hallazgos de trabajos empíricos que refieren que las personas poseen representaciones equilibradas y simétricas de hombres y mujeres se produce en un marco de género, dicen, lo cual anima a las personas a considerar tanto a hombres como a mujeres al nivel de categorías de género (v. gr., pensar a los hombres como “hombres”).

Cuando se recurre a marcos de género naturalistas y no de género, sin embargo, “la gente tiende a representar a las mujeres como mujeres, pero a los hombres como personas”, concepto este que “engloba diversos atributos humanos”, por lo cual consideran que “Pensar a los hombres a este nivel facilita un desequilibrio conceptual”.

Los métodos naturalistas en la investigación social postulan estudiar los fenómenos en sus entornos naturales, sin manipular la situación desde doctrinario o precepto alguno.

Hallazgos recientes

Los hallazgos obtenidos bajo este enfoque sugieren que —afirman los autores—, en ausencia del marco sexista y vigencia de los enfoques naturalistas, “las mujeres destacan más como categoría de género que los hombres, lo que genera un desequilibrio conceptual”. En estos contextos, agregan, “las mujeres son representadas de forma más restrictiva, mientras que a los hombres se atribuye una gama más amplia de atributos, incluso tradicionalmente vinculados a las mujeres”, como la calidez.

Esta investigación empírica sobre la psicología del género partió, explica el equipo, de la “idea refleja común” según la cual “los hombres y las mujeres poseen características complementarias que se equilibran entre sí y los hacen aptos para diferentes roles”. Ante esta, plantean la pregunta de investigación rectora de ese trabajo: “¿es así como se representan, de hecho, en la mente las categorías de “hombres” y “mujeres”?”.

Los autores destacan como la idea/sentimiento generalizado sobre los géneros enfatiza el equilibrio, y que el hallazgo clásico tiende a concebir a las mujeres como cálidas (o comunitarias), aunque “con menor capacidad de acción”, y a los hombres como “muy capaces pero menos cálidos”, una noción de equilibrio que tipifican de intuitiva (por el cuasi equilibrio poblacional de los sexos) y complementaria por sus respectivos roles en una división de trabajo histórica y geográficamente verificada y persistente, que “facilita divisiones complementarias del trabajo a lo largo del tiempo y las culturas”, propiciando la idea/realidad de que “lo que falta a los hombres, lo tienen las mujeres, y viceversa”.

Los autores destacan que investigaciones recientes, a gran escala y bajo enfoques naturalistas, “parecen desafiar” esta idea de equilibrio revelando que a) “Las mujeres se asociaban a características estereotipadas de las mujeres (en comparación con los hombres”) y b) que estos se asociaban con todo tipo de características diferentes.

“En concreto, sostenemos que —explican— al considerar tanto a hombres como a mujeres en función de su género —un marco de género frecuentemente utilizado por los métodos convencionales—, las personas perciben a estos grupos como conceptualmente equilibrados y simétricos”.

“Sin embargo —señalan— en ausencia de un marco de género externo, las personas (continúan) viendo a las mujeres como mujeres” y a los hombres “como personas genéricas”, lo cual, según ellos es una de las fuentes más incidentes en el desequilibrio conceptual.

Un desequilibrio milenario

Cuestionan, entonces: “¿Cuál es la realidad? ¿Las categorías de género están equilibradas (las mujeres son una cosa y los hombres otra) o desequilibradas (las mujeres son una cosa y los hombres muchas?).

Proceden a responderla mediante evidencia de “equilibrio conceptual” frente a “desequilibrio conceptual” en las representaciones sobre hombres y las mujeres reportadas y expuestas por algunos estudios.

Al amparo de estos, plantean que el desequilibrio es fomentado desde varias ideas socialmente activas, entre ellas androcentrismo, una visión del mundo surgida en hace más de 10,000 años y que en la Grecia del s V a.C. nutrió el arte y la arquitectura, pasando a Roma y, desde esta, al Renacimiento, para validarse en el devenir histórico europeo hasta alcanzar la noción de antropocentrismo en el sistema filosófico de Immauel Kant. Según este, el ser humano es el centro del universo y medida de todas las cosas, un fuerte noción de persona-hombre e incluso de Dios-hombre que el arte ha establecido por siglos. Por su fuerte influjo cultural, se producen representaciones de “hombres” más amplias y diversas que las de “mujeres”.

Según los autores, otros hallazgos identifican factores incidentes en el desequilibrio de estas categorías como la idea de persona. Bajo el enfoque de la deshumanización, incluye una amplia gama de atributos y capacidades (de acción y calidez) y emociones (tristeza, ira) e incluso rasgos situados en los extremos de su espectro conceptual (lo bueno y lo malo). Es creciente la evidencia, afirman, de que se tiende a pensar “en una persona más como hombre que como mujer”. Ampliando esta idea, referencian hacia investigadores que mediante estudios establecieron que cuando se pidió a personas “enumerar un ejemplo de persona”, fueron más propensas a enumerar a un hombre que a una mujer”.

Dicen que este patrón se reitera al pedir identificar personas bajo ópticas étnicas o raciales, al establecer correspondencias sexistas en los estímulos similares a humanos, lo cual sugieren que surge en la niñez intermedia. Es significativo que en más de 100 mil historias escritas por niños ingleses, tantos lo varones como las hembras pequeños —afirman—, escribieron sobre su propio género, Sin embargo, resaltan, con la edad, las niñas escribieron cada vez más historia sobre niños, “confundiendo persona, el protagonista genérico, con un niño”, dicen, para agregar: “debido a este vínculo entre persona y hombre, las personas podrían mostrar un desequilibrio conceptual” y, al influjo de los estereotipos sobre cada género, hasta las niñas tendieron a identificar más la categoría persona con “niño”.

¿Un lastre modificable desde la Educación y a la cultura?

El desequilibrio es un hábito, una convicción arraigada, un factor cultural adquirido mediante la formación educativa y la distribución social de roles.

Varios estudios y autores lo han verificado mediante investigaciones que “analizaron atributos y comportamientos en textos a gran escala”, recopilando “una extensa lista de atributos humanos (más de 500), verbos “que expresan acciones humanas en lenguaje natural”, para arrojar el hallazgo de que “En promedio, estos diversos atributos y acciones humanas se alinearon más con los hombres que con las mujeres”.

Más aún: según otras investigaciones sobre la percepción visual, “las personas tienden a formarse impresiones más multidimensionales de los hombres que de las mujeres”. Según estas, las puntuaciones de “agresivas” a las mujeres son superiores que las conferidas a los hombres y la valoración favorable de las mujeres está vinculada a rasgos como “atractiva”, revelando una representación simplista de las “mujeres” y otra multidimensional de los “hombres”.

Finalmente, los autores resaltan la asincronía o asimetría entre el equilibrio predominante en la conceptuación de hombres y mujeres y el desequilibrio verificado en las categorías sobre ellos. Proponen notar que “en ausencia de un marco de género externo (por ejemplo, un lenguaje natural), las personas representan a las mujeres como “mujeres” y a los hombres como “personas” (categoría más amplia), lo cual consideran un fuerte factor de desequilibrio. Indican que estas ideas “son fundamentales para caracterizar completamente la cognición de género”, con lo cual imbrican el tema a la Educación.

Concluyen, diciendo que “Al poner de relieve una forma poco explorada en que las mujeres (en comparación con los hombres) experimentan limitaciones, sugerimos que los hombres a menudo pueden ser muchas cosas, mientras que las mujeres están representadas, incluso a nivel de los conceptos básicos de las personas, de una manera más limitada”. Una realidad verificable en las categorías sobre “hombres” y “mujeres” dominantes en las propias mujeres.

Este estudio permite percibir una asincronía más amplia y obstructiva entre la noción jurídica y normativa de los sexos que propugnan el equilibrio y la igualdad entre hombre y mujer y la realidad de la idea o categoría sobre cada uno de ellos vigentes en las sociedades. Sería decir, desde el lamento, que la noción jurídica y normativa al respecto es puro idealismo, que se juzga sobre una realidad ya que las mujeres no desean ni piensan que los hombres o ellas sean, se comporten o puedan comportarse como la Justicia y las normas los conciben; en tanto los hombres rechazan igual pretensión sobre las mujeres y ellos.

De tal manera, cualquier enfoque sobre política pública en cualquier ámbito, o acción oficial, o dictamen, nacido de tal pretensión está chocando seriamente con la realidad, constituyéndose en pérdidas progresivas de oportunidad de avanzar hacia el deseado equilibrio entre las conceptuaciones que sobre las mujeres y los hombres, como personas, se registran en ambos sexos.

Como vemos, urge redoblar esfuerzos, desde la Educación (centros de estudio de todos los niveles, contenidos, enfoques, estrategias, etc.), y la cultura (contenidos multi disciplinarios), para modificar hacia el equilibrio esta asincronía que, como podemos verificar en las redes sociales, las propias mujeres continúan fortaleciendo al mostrarse como se conciben: adoptando conductas y auto representándose vinculadas a acciones y caracterizaciones que las denigran como realidad y concepto, como categoría e idea de “persona”, como “ser humano”, en su íntima y pública dignidad.

Para consultar este ensayo: “La gente piensa en las mujeres como una cosa, en los hombres como muchas”. Revista Tendencias en las Ciencias cognitivas, 20 de marzo, 2026.