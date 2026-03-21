Es fundamental conocer el riesgo cardiovascular de la población antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas, producto de la enfermedad ya establecida, o mejor dicho, para poder iniciar estrategias de prevención primaria en las personas que atendemos.

La prevención cardiovascular es la aplicación de medidas encaminadas a controlar los factores de riesgo cardiovasculares, una vez ya presentes, para disminuir la incidencia de la enfermedad.

Es fundamental conocer de cada paciente el nivel de riesgo, del que dependería la intensidad de las actividades preventivas de debemos implementar.

Los factores de riesgo descritos hacen al menos +-50 años son definidos como una característica, rasgo o determinación de laboratorio que predice el peligro para el desarrollo probable de una enfermedad o simplemente puede servir como un marcador de riesgo, de ellos algunos son modificables e implican que las personas pueden hacer cambios en su estilo de vida para disminuir su riesgo cardiovascular.

Factores de riesgo

EL consumo de tabaco Modificable

Hipertensión arterial Modificable

Diabetes mellitus Modificable

Colesterol Modificable

triglicéridos Modificable

Sobrepeso, obesidad Modificable

Inactividad física (sedentarismo) Modificable

Consumo abusivo de alcohol Modificable

Alimentación no cardiosaludable Modificable

El estrés Modificable

Historia familiar de enfermedad

cardiaca a temprana edad No modificables

Edad mayor de 50 años No modificables

Sexo: hombre o mujeres post-

menopáusicas No modificables

Existen también los llamados riesgos emergentes, como son: Proteína C-Reactiva, Fibrinógeno, Dímero D, Homocisteína, Microalbuminuria, Menopausia, y otros.

A partir de estos factores de riesgo se elaboran tablas que predicen la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular y especialmente, una enfermedad coronaria en los siguientes 10 años, dividiendo de este modo a la población en: riesgo bajo, medio, alto y muy alto.

Existen varias escalas, señaladas por diferentes sociedades científicas, para poder estratificar el riesgo cardiovascular en personas aparentemente sanas.

Debemos agregar que además de los factores de riesgo clásicos ya conocidos, existen algunas características clínicas que confieren especial riesgo, como Diabetes Mellitus, síndrome metabólico, insuficiencia renal crónica y la edad avanzada

El autor es médico cardiólogo M.P H ; F. A. C.C