Cardiología para todos
Prevención cardiovascular
Es fundamental conocer el riesgo cardiovascular de la población antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas, producto de la enfermedad ya establecida, o mejor dicho, para poder iniciar estrategias de prevención primaria en las personas que atendemos.
La prevención cardiovascular es la aplicación de medidas encaminadas a controlar los factores de riesgo cardiovasculares, una vez ya presentes, para disminuir la incidencia de la enfermedad.
Es fundamental conocer de cada paciente el nivel de riesgo, del que dependería la intensidad de las actividades preventivas de debemos implementar.
Los factores de riesgo descritos hacen al menos +-50 años son definidos como una característica, rasgo o determinación de laboratorio que predice el peligro para el desarrollo probable de una enfermedad o simplemente puede servir como un marcador de riesgo, de ellos algunos son modificables e implican que las personas pueden hacer cambios en su estilo de vida para disminuir su riesgo cardiovascular.
Factores de riesgo
EL consumo de tabaco Modificable
Hipertensión arterial Modificable
Diabetes mellitus Modificable
Colesterol Modificable
triglicéridos Modificable
Sobrepeso, obesidad Modificable
Inactividad física (sedentarismo) Modificable
Consumo abusivo de alcohol Modificable
Alimentación no cardiosaludable Modificable
El estrés Modificable
Historia familiar de enfermedad
cardiaca a temprana edad No modificables
Edad mayor de 50 años No modificables
Sexo: hombre o mujeres post-
menopáusicas No modificables
Existen también los llamados riesgos emergentes, como son: Proteína C-Reactiva, Fibrinógeno, Dímero D, Homocisteína, Microalbuminuria, Menopausia, y otros.
A partir de estos factores de riesgo se elaboran tablas que predicen la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular y especialmente, una enfermedad coronaria en los siguientes 10 años, dividiendo de este modo a la población en: riesgo bajo, medio, alto y muy alto.
Existen varias escalas, señaladas por diferentes sociedades científicas, para poder estratificar el riesgo cardiovascular en personas aparentemente sanas.
Debemos agregar que además de los factores de riesgo clásicos ya conocidos, existen algunas características clínicas que confieren especial riesgo, como Diabetes Mellitus, síndrome metabólico, insuficiencia renal crónica y la edad avanzada
El autor es médico cardiólogo M.P H ; F. A. C.C