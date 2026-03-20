El Salto de la Pulga

1 El petróleo subió a cien dólares, y porque aquí subieron menos de ocho centavos de dólar a la gasolina enseguida comenzó el pataleo.

2 Según la ley, los precios no se fijan de acuerdo con el petróleo que se compró sino con lo que costaría comprarlo ahora. ¿Capisci?

3 Como el 20% más rico consume cerca de la mitad del subsidio a los combustibles, se estudia redirigirlos para que alcance a sectores más pobres. ¿Habrá que presentar en la bomba un estado financiero?

4 Nunca falta un atronao: El expresidente de la Cámara de Representantes de E.U., Newt Gingrich, propuso no obsesionarse con el estrecho de Ormuz, sino crear uno nuevo mediante una explosión nuclear. ¡Amárrenlo!

5 El informe sobre el último apagón es de lo más chistoso: “Los sistemas de protección y control funcionaron como debían. Gracias a eso la falla se pudo aislar”. ¡No relajen!

6 ¿Habrá algún cubano en el exilio lo suficientemente tonto para invertir en la Cuba de hoy, gobernada por el mismo testarudo régimen?

7 A la Reforma Laboral se le pegaron las bandas de los frenos en el Congreso y no parece haber “mecánico” que las despegue.

8 A un conocido politólogo le pregunté. ¿Quién crees que ganaría la Presidencia de la República entre Wellington Arnaud, por el PRM y El Penco, por el PLD? Su respuesta: “¡Oh, Leonel!”

9 Circula fuertemente el rumor de que el próximo Gobernador del Banco Central será Magín Díaz.

10 En Haití, donde pocos van a las urnas, hay nada menos que 280 partidos inscritos. ¿Estarán las bandas “camuflageadas” en algunos?

11 Que se permita las motonetas haitianas de 3 ruedas entrar al mercado binacional, es necesario. Pero que entren de 2 ruedas a motoconchar en Pedernales y Dajabón, es inadmisible.

12 Siete de cada diez aspirantes a licencia de motorista se han “quemado” en el examen teórico. Lo mismo ocurriría en el práctico, si se ven vídeos de lo que hacen en las calles.

13 Cuando vi a los que fueron al TC a depositar recursos a favor de las candidaturas independientes, no sabía si se trataba de Abbott & Costello o Laurel & Hardy.

14 Se comprende porqué Sánchez Roa, de raíces reformistas, quiere reformar de nuevo la Constitución para eliminar el “nunca jamás”. ¡El balaguerismo corre por su sangre!

15 Don Pirulo, con el diario abierto en la página que titulaba “Las bolsas caen”, incriminó a la esposa preguntando: Oye, mujer, ¿por casualidad tú hablaste con la prensa?

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