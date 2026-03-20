Seguramente estoy soñando y alejado de la praxis de nuestra cotidianidad, y esto no lo digo solamente en el mundo del sector público, sino también en el sector privado y empresarial.

Hablar de líderes para el bien, reduce su posibilidad de participación en ambos sectores, pues no se trata de aprovechar la oportunidad de un nombramiento y escalar a posiciones ejecutivas o ministeriales, sino precisamente lo contrario, el tener que rechazar posiciones, al saber que al aceptarlas se estaría contribuyendo con una tendencia destructiva no solo de la nación, sino de los principios que como líder para el bien le han acompañado.

Estirpe y calaña son los dos polos opuestos que refuerzan la creencia que ya no puede ser confirmada, de que lo ético necesariamente se hereda, sobre todo cuando recordamos al mismo profeta Ezequiel cuando hace la distinción, de que los pecados de los padres son independientes a los pecados de los hijos, Por lo que cada quien tiene que correr con la responsabilidad de la cosecha que tendrá, por lo que ha sembrado personalmente.

Esa siembra no necesariamente es reconocida por la sociedad, ni por los círculos de poder, sobre todo, cuando se ha sembrado en la ética y lo correcto, y lo que en el fondo buscamos y premiamos es precisamente lo contrario, la corrupción y los corruptos para seguir en lo mismo, en el reparto del botín de guerra que es el erario y el saqueo descarado de las arcas del estado.

Los discursos, la retórica, la demagogia, el engaño descarado a toda la nación de los principales actores y pretendientes a la presidencia de la república, pues lamentablemente somos un país presidencialista no institucionalista, y estas pretensiones reales dejan mucho que desear.

De hecho, no deja tener sentido el preguntarse, si se va a seguir con lo mismo, ¿porque no permitir que sigan robando lo que roban?. Y tal vez usted lo ve como una expresión o pregunta tonta. Pero el tablero está ahí, y el tiempo restante permite de todo en un partido de gobierno que tiene si lo quiere una dictadura.

Pero aquí lo central, son los lideres para el bien y lo que eso significa. Y qué difícil es definirlo, sin excluirnos a nosotros mismos, de repente tampoco podremos tirar la primera piedra.

¿Cuál es el futuro del país? Los “líderes tradicionales” pronto se van y los jóvenes que han pisado las alfombras de la cosa pública, casi todos y en poco tiempo ya tienen colas que pisar y una fuerte marca de calaña propia.

Vemos con los discursos y lo vemos en los medios, hay que proteger la democracia, pero le pregunto a usted: ¿Cuál democracia? ¿Es esto lo que quiere la mayoría del pueblo dominicano?, ¿no se supone que la democracia es lo que quiere la mayoría?

Las máscaras deben caer, y comenzar por reconocer que la partidocracia nuestra ha fracasado, no necesariamente por los partidos mismos, sino por las cúpulas políticas partidarias, en un altísimo porcentaje mafiosas y corruptas, A tal punto que es factible no equivocarse al etiquetarle como: la partido mafia dominicana.

¿Y en esas cúpulas políticas partidarias hay lideres para el bien? Dígame ¿cuáles son, señálemelos, dígame cual puede tirar la primera piedra?, créanme que sin ánimos de ofender, la respuesta categórica es nadie los conoce.

Y si ese liderazgo mafioso es el modelaje de conducta que se puede ver, ¿que se podría esperar de las nuevas generaciones partidarias?, y la respuesta clara, inconfundible, dominicana, es: ¡más de lo mismo!. Pero ¿Por qué?, porque nadie es pendejo. ¡A lo que vinimos pues, es la consigna perenne, ahora que somos gobierno y sáquenme lo mío!.

¡Ah pero es que tenemos bajas expectativas o nulas esperanzas de lo que podría ser un nuevo gobierno!. No es eso, es que la experiencia ha demostrado, que no es posible tener cambios significativos desde los mismos paradigmas o esquemas de pensamientos.

Por esto, ni el cambio de fichas que ha venido implementando la gestión del cambio puede resultar en un verdadero relanzamiento, ni tampoco lo que obtendremos del resultado electoral del 2028. Al fin y al cabo participaremos en una nueva Rat Race.

Es que estamos en lo mismo históricamente repetitivo, todo ha sido lo mismo: quítate tu para ponerme yo, y los mismos financistas de siempre que jamás atajan para que otro enlace, succionando a más no poder los recursos del erario, obligando a mas endeudamiento, impulsando iniciativas de auto provecho y hasta apoyando más impuestos, pues con ello se sacan pingues beneficios.

Es una cofradía infernal la que tenemos como sistema político, electoral y estatal, por eso la cosa pública solo prospera para los forajidos ultra protegidos, y sigue quedando como única salida democrática plausible: El referéndum del soberano mandante. Que será un gran referéndum donde el pueblo dirá que hacer, que no hacer e instruirá a los poderes públicos para una nueva funcionalidad y estrategia de desarrollo de la nación.

Tristemente, lideres para el bien si existen, pero no estarán formando de la cosa pública, pues para ello es totalmente necesario amarrar el caballo donde digan los intereses anti nación y anti soberanía. Y entonces si somos honestos, íntegros, lideres reales para el bien, no sería posible verlos arrodillados a intereses que traicionan el interés nacional.

Por esto, las expectativas no son altas, aunque dibujemos un escenario fenomenal, tal vez imaginando un país inexistente y cumpliendo con la sagrada misión compartida por todos los que han gobernado: “seguir siendo encantadores de serpientes”.