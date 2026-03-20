Vamos hacia inflación con poco crecimiento

El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz ha revelado que la guerra en Irán acercó a Estados Unidos a una situación de estanflación caracterizada por una inflación alta y mercados deprimidos con un crecimiento del PIB bajo y, el anuncio va para todo el mundo, en particular para República Dominicana.

Las economías se estaban sobreponiendo al uso de papel moneda con que se subsidio la etapa el Covic 19 cuando fue impactada desde principios del año pasado por la intranquilidad de los mercados por los anuncios frecuentes de aranceles que, al estandarizarse en el segundo semestre transfirieron algunos efectos inflacionarios para el presente año que, se inició el 28 de febrero con una nueva guerra, esta vez en el Golfo Pérsico.

El primer ataque descabezó el régimen teocrático, política y militarmente causando daños serios a la infraestructura iraní, pero éste no colapsó y respondió con notable e inesperada contundencia conforme a sus amenazas previas llevando la confrontación a todas las naciones del golfo y cerrando de facto el estrecho de Ormuz por donde pasan el 20% del petróleo, sobre todo a Asia, el 30% del Gas, gran parte hacia Europa y los fertilizantes.

El efecto ha sido inmediato, los precios del petróleo subieron de menos de USD$ 70 dólares el barril de Brend a USD$ 114.83 al en la apertura de los mercados de este jueves, luego del bombardeo de las refinerías iraní y qatarí de gas del golfo, la mayor del mundo, con efectos devastadores para las economías y los bolsillos de las personas. No se trata sólo del efecto inflacionario sobre los precios, sino de que los ciudadanos tendrán menos dinero para el consumo de otros bienes afectando a la ya deprimida demanda.

Es obvio que, si bien el presidente Trump ha informado que no le interesan las encuestas, los mercados parece que sí, pues terminó la semana llamando a sus aliados – a quienes en la víspera despreció - a una cruzada militar para proteger la ruta del estrecho de Ormuz; los europeos han declinado y los asiáticos, el transporte de cuyo petróleo no está afectado, como son China e India, también. Parece que Japón y Corea tocarán la misma canción, no obstante que hoy el presidente Trump recibe a la primera ministra japonesa, Sanae Tacaichi.

Por primera vez Estados Unidos está sólo en una guerra que, con cálculos errados, no debió empezarse y, que como se ve, solamente tiene dos ganadores: Israel y Rusia, la primera porque se ha consolidado como potencia militar regional, aunque ha recibido duros golpes en todo su territorio, incluido el bombardeo de su planta nuclear DIMONA y, la segunda porque ante la crisis Estados Unidos le ha levantado las sanciones a sus exportaciones de petróleo, en particular a las empresas rusas en Alemania.

Pero lo cierto es que el mundo está patas arriba y se requiere con urgencia un bajadero para esta guerra en la que ahora, quien se supone destruido, Irán, es quien se declara disposición de continuarla porque está lista para pagar el coste del desgaste, uno que sería muy caro para Estados Unidos, con elecciones en noviembre. El deterioro para los países del golfo, sin alimentos, con el agua amenazada, el turismo destruido y los centros financieros volando lejos, no es viable, para Europa, será carísimo igual que para Japón y Corea, sólo será llevadero para China, aunque les afecte e India. China recibirá más beneficios por los efectos negativos para su competidor USA, que el precio que esté pagando.

¿Quién me ayuda a terminar la guerra? Parece ser la urgencia norteamericana. Aunque se declare ganador de una contienda que contiene una costosa derrota estratégica.

En América Latina con suficientes y bastante diversificadas fuentes de carburantes, sin problemas de transporte, el problema no será la escasez sino el precio que, al impactar el transporte encarecerá fletes, costos directos e indirectos de los bienes y servicios presionado los precios en un ambiente que ya no era bueno. Se salvan Venezuela, Brasil, México, Guyana, Colombia, Argentina y Perú por ser productores con exportaciones netos de combustibles que les rendirán pingües beneficios.

los mercados se han resentido y la Reserva Federal, considerando la situación la estabilidad a la baja del PIB, el pobre desempeño del empleo y la inflación hacia el alza, decidió no tocar las tasas, dejándolas entre 3.5 y 3.75, sin variación, para molestía del presidente Trump.

Los efectos que ya ha sufrido el mercado no se eliminarán si la guerra termina mañana, mantendrán su impacto el resto del semestre, si es que termina, pues una escalada podría hacer colapsar la economía mundial y, no solo zarandearla.

En República Dominicana el impacto en los presupuestos será directo, no sólo porque supondrá una mayor cantidad de divisas para la compra de petróleo, sino porque su efecto en los precios internos se sentirá y el Banco Central no estará en condiciones de ajustar este efecto inflacionario como acostumbra, controlando la cantidad de dinero en la calle y, por otro lado, tendrá una muy limitada capacidad con los tipos de interés.

Fuera de los mercados del dinero y sobre todo en la factura eléctrica, su efecto en los costos de producción de los alimentos – que ya tenían precios muy altos - será serio.

El panorama del presente año lucía gris y, esta nueva guerra, aunque lejana, con una Administración poco eficaz, trae nuevas sombras sobre el país, aunque el sector privado continúe siendo eficazmente un buen motor generador de divisas a través del turismo, las zonas francas y las exportaciones, aunque los compatriotas en el exterior sigan leales enviando sus remesas y se mantenga cierta confianza para las inversiones extranjeras: El choque externo hará tambalear la economía y ahora, endeudados, no estamos como en el 2008, cuando teníamos un buen capitán.