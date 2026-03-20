“Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces…”, 1 Reyes 8:39.

He aquí un fragmento de la oración de Salomón cuando dedicaba el templo a Dios. Una joya de adoración, alabanza e intercesión.

Salomón ora al Dios que escucha. El único restaurador. El perdonador de los pecados. Y quien satisface todas las necesidades.

A Dios iremos en el lugar de la adoración y, postrados ante Él, oraremos. El Señor atiende al clamor de sus siervos. Escucha y perdona.