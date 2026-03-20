El Efecto Mariposa

La mariposa vuela erráticamente de un lugar a otro, como si su aleteo no tuviera sentido; hasta que una mirada más atenta la observa, acaso porque le sobra tiempo para hacerlo o porque la dependienta de la cafetería al aire libre nos hace esperar impunemente.

Hay dos maneras de perder el tiempo. Una que consiste en quedarse atrapado en el bucle que nos obliga a hacerlo, con toda la frustración que eso supone; y otra, más placentera y frívola, que consiste en dejarse llevar por la corriente de la irracionalidad del proceso y entregarse en mente y alma a desvariar en torno a cualquier aspecto inútil; como el aleteo de una mariposa, por ejemplo.

Y no cualquier mariposa, sino una monarca, una solitaria Danaus Cleophile que vuela en el Jardín Botánico, y ya sabemos –que bien nos lo advirtió Mario– que son muchas las cosas que pasan en un jardín botánico, sobre todo a la izquierda del roble… pero no ese día. Porque lo que correspondía, más que ver cómo el desamor urde sus planes y la desolación se interpone entre una pareja sentada bajo una inmensa sombra, era observar con delectación el aleteo de la monarca en primavera.

O casi en primavera, aunque da igual que aún no sea equinoccio, porque pronto lo será, porque ya en los bosques de Oyamel –en México– las monarcas despiertan y emprenden su vuelo de miles de kilómetros hacia sus hogares del norte, donde depositarán sus huevos y otra vez –sus hijas–, antes de que llegue el invierno, harán el viaje de vuelta. Así será siempre, hasta que nos las carguemos a todas y no quede ni una sola viva. Aunque si los mexicas nos escucharan se reirían de nosotros, porque para ellos, las monarcas eran guerreros caídos en combate, inmortales y hermosos para siempre.

En cambio, esta monarca, es una solitaria mariposa que no sabe que el Jardín Botánico está rodeado de una ciudad que es su enemiga. Todo su mundo se resume a su perímetro enrejado, pero, aún así, vuela con gracia y despreocupación; sin enterarse que existe el atractor del Lorenz y que un solo aleteo suyo podría crear un tornado en Texas; y no en otro mundo irreal o soñado, sino en este, donde la Teoría del Caos encuentra su mayor validación en las calles de Santo Domingo.

Y es que al ser la ciudad un sistema complejo de alta interdependencia, se ve afectada por cualquier variación, por más pequeña que sea. Que bien pudiera ser que una cáscara de lechoza tape un hidrante en una calle que se inunda, como que la mariposa detenga su vuelo momentáneamente sobre una mesa –frente a una taza de café–, donde unos hermosos ojos verdes también la observaban, hasta que nuestras miradas se encontraron… gracias al efecto descrito por Lorenz.