Desde mi pluma
Dominicanos y ya
Hace tres columnas mencioné que en el país cualquier coro puede desbaratarse cuando hay pelota de por medio. Y lo sostengo, aquí discutimos, nos apasionamos y nos dividimos por un line up, por un cambio de pitcher o por una jugada dudosa. Lo que no dije, y hoy lo entiendo mejor, es que esa misma pelota tiene una fuerza capaz de hacer todo lo contrario: unirnos como pocas cosas lo logran.
Ya todos conocemos el desenlace de nuestra participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Sinceramente, meter el dedo en la llaga cuando la herida aún está abierta no aporta mucho. El dolor está ahí, pero también lo está algo más grande.
Porque si algo merece ser aplaudido es la representación que tuvimos. Hacía tiempo no veíamos un equipo así, lleno de superestrellas y de compañerismo real. Un equipo que jugó con sabor, con alegría y con entrega. Que nos hizo brincar del asiento y celebrar cada hit, cada pitcheo y cada out como si estuviéramos ahí mismo, en el terreno.
Y en ese último juego pasó algo que no se puede ignorar: un país entero se unió. Entre memes, oraciones, promesas y nervios, todos estábamos en lo mismo, sin importar diferencias ni nada más.
Seguimos soñando con volver a ser campeones, como en el 2013. Ese deseo no se negocia. Pero también es indiscutible que nadie lo vivió, lo sintió y lo gozó más que nosotros. Con eso me quedo. Con la emoción compartida, con el orgullo intacto y con la certeza de que, cuando queremos, sabemos unirnos por lo nuestro.
Ojalá podamos hacerlo más veces, no solo cuando hay un juego de por medio. Ojalá aprendamos a ser menos detractores de lo nuestro y más defensores de lo que nos representa. Porque si algo sabemos hacer bien, es precisamente eso. Gracias a cada jugador por regalarnos una temporada memorable, intensa y llena de emoción, de esas que no se olvidan.