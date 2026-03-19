Valor silencioso

La sabiduría de un ser humano está en discernir en voz baja lo que representan las experiencias del diario vivir; esas experiencias que nos tocan a todos, pero que pocos saben apreciar su valor.

La percepción nos indica la forma de enfrentar la irreverencia de la ignorancia que demuestran los que hablan, pero no piensan.

Discernir e identificar la solución de los problemas es la clave de tomar una buena decisión. Los que murmuran sus necesidades descubren sus debilidades y los que administran su silencio economizan sus recursos.

Ese es el arte de vivir con calidad para evitar la jactancia y vanidad de los que quieren ser protagonistas sin apoyarse en un guion, que se escribe con realidades que nos ofrecen las realizaciones de las metas que queremos. Administremos el silencio y callemos ante las banalidades de los que dejan sus ideas en el vacío. En el silencio crecemos como personas, cuando discernimos para lograr las virtudes que nos fortalecen.

Oswaldo Altamirano expresó: “Callar sobre uno mismo es humildad. Callar cuando se sufre es heroísmo. Callar cuando no hay necesidad de hablar es prudencia. Callar cuando Dios nos habla al corazón es silencio. Callar ante el sufrimiento ajeno es cobardía. Callar ante la injusticia es flaqueza. Hablar ante una injusticia es valentía. Hablar para defender es compasión. Hablar con sinceridad es rectitud. Hablar para rectificar es un deber”. En definitiva, aprendamos antes a callar para poder hablar con credibilidad, porque si la palabra es plata, el silencio bien administrado es Oro.