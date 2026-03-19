Suplidor igual a abusador

En el país hay una nueva corriente, a la cual se han sumado algunos medios de información de dudosa reputación, que promueve el amor por interés. No es nada nuevo; el cambio es que ahora se quiere normalizar en todos los ámbitos y a todas horas.

Según veo, el papel del hombre es suplir a la mujer de cosas materiales, en especial dinero: pagar las salidas, salón, ropas, etc., y también dar dinero entre semana. Para enamorar a una mujer, el hombre tiene que tener un sueldo por encima de 50 mil pesos.

Lo peor del grupo es que también lo integran mujeres. Hay una “psicóloga” que se hizo famosa en redes por promover este comportamiento. La semana pasada un señor grabó un video llevando en un camión un arreglo floral y entregó, además, por el cumpleaños de su novia Margaret, unos fardos de dólares. Interesante este caso para Yeni Berenice.

Mi teoría es que la mujer que es suplida por un hombre también es abusada por él; quien da tanto a cambio de piel y presencia, cree que la persona le pertenece. Detrás del suplidor puede que exista un abusador.