La risotada libérrima de la casualidad

Fascinantes sorpresas colman la vida. A veces con tal abundancia que en la piel de los días se imprimen como interjección. Al verificar su certeza la gente expresa ¡Wao!, a falta de otro vocablo que comunique la emoción de las almas al comprobar lo hasta entonces incomprobable, el albur.

El sortilegio, ¿es o puede ser verificable? Para ser prácticos, ¿puedo preguntar si se puede poseer?

¿Puede alguien decir, por ejemplo, mañana sonreí entonando el Ángelus sin que despunten los amaneceres? Aunque alguien pregone “¡Anticipo el futuro, Señor!”.

César Vallejo, el poeta peruano, lo pensó desde las intuiciones de sus iniciales versos. Y las ciencias lo definieron Casualidad, aprendiéndola a golpes de ceguera y revelación; «Comprendiendo sin esfuerzo | que el hombre se queda, a veces, pensando, | como queriendo llorar, | y, sujeto a tenderse como objeto, | se hace buen carpintero, suda, mata | y luego canta, almuerza, se abotona…», despreocupado de si la intrascendencia se aposente en él y lo hace brutal.

Para cualquier alguien, en tiempo cualquiera, declara, declaró lo desconocido, aunque mucho más ignorado aún. Lo indescifrable, inimaginable, incontrolable, imposible de conocer o medir ¿se puede desear?

Los estrategas que se esfuerzan por garantizar resultados, planificando cada paso, cuantificando variables, observando el tamaño de cada indicador, reconocieron que existe. Al reconocerla, de imponderable acusan a la casualidad.

Algunos le dedicaron textos de comprensión imposible. Otros trajeron sus calibrados instrumentales. Buscan hacerla tangible, previsible, evitable, mensurable… Ante ella aspiran proclamar ¡Libertad!

Sin embargo, entre carcajadas insiste en escapar y escapa. ¡No soy aprehensible!, exclama, escabullendo. No hay mano o mesa que la aloje o sostenga. Y, sin embargo, ahí está, en el vacío, llenándolo; siendo su mejor definición. Jamás la encontraremos abundante en los rosales. Menos en los glúteos de auyamas o en el desparpajo de la doncella procaz. Carece de todo cuanto no es ausencia. Se planta enfrente para proclamar ¡Aquí estoy! y ciertamente está, sin proceder de lugar alguno, de palabra dicha, de sueño o intuición. Porque cuando es imaginada, muere; descifrarla la transforma en esclarecimiento, su contradicción.

Es ella y su antítesis. Albur, Fortuna, el azar.

Se espera que arribe imprevista, en nubes imposibles de estacionar, protegidas en las oscuridades o entre intensos destellos; camufladas en la inmensidad de todo cuanto se carece de noción, ese conjunto tan vasto que, al no caber en la imaginación, impide que se le pueda pensar. Entonces no existe, existiendo. Queriendo no ser, es; una paradoja que ríe porque no podemos verla, y entenderla menos. Cuyos recorridos siquiera somos capaces de intuir. ¿Por dónde llegará, en qué vehículo, cuál día del año, en cuál lugar, quién la traerá?

Zigzagueando entre nuestras vidas, sin alertarnos momento o circunstancia en que se plantará enfrente diciendo: ¡Ey, aquí estoy! ¡Pum! Impidiéndonos intuir la forma que habrá de adoptar. Qué rostro, cuál suceso, cuándo. Y desentendidos pensamos, Ella no cuajará. Y, sin embargo, cuaja. Carecemos de fuerzas para limitar, empequeñecer, reducir o evadir su materialidad imponente, su fuerza descomunal, su presencia imposible de evadir; para discernir si viene a entregarse como bendición o zarpazo; ráfaga de odio o melodía de espumas, enamorada, en fraternidad.