Las lecciones sobre ciberseguridad que nos deja el conflicto bélico en Irán

Corría la mañana del sábado 28 de febrero cuando se disparaban las alarmas a través de las redes y se escuchaban estruendos en varias ocasiones. El estado de confusión de las primeras horas fue algo que compartimos todos. Nadie tenía claro aún la dimensión de lo que estaba comenzando.

Desde que los misiles y drones comenzaron a cruzar el cielo de los Emiratos Árabes Unidos y los sistemas de interceptación respondieron con explosiones sónicas a cien kilómetros de altura, el mundo observó el espectáculo bélico desde afuera. Yo lo viví desde adentro. Y lo que más me impactó no fue el ruido de las interceptaciones ni los escombros que caían. Fue ver cómo, en cuestión de horas, un centro de datos de Amazon AWS —la plataforma de servicios en la nube de Amazon— en Dubái salió de servicio, y con él, decenas de aplicaciones y servicios se desplomaban en silencio.

Eso es la guerra moderna: una combinación de acero y código, de misiles y malware. Y la República Dominicana, aunque a miles de kilómetros de distancia, no está inmune a las lecciones que este conflicto tiene para enseñarnos.

El día que el cielo y el internet se apagaron juntos

Desde el primer día del conflicto, el espacio aéreo de los Emiratos fue cerrado completamente. Miles de turistas y residentes quedaron varados en aeropuertos y hoteles. El gobierno emiratí activó protocolos de trabajo remoto para empresas públicas y privadas y comenzó a enviar alertas de emergencia directamente a los teléfonos móviles de todos los residentes. La vida se trasladó al mundo digital casi de inmediato.

Pero entonces llegó la segunda ola: la digital. Un escombro producto de una interceptación impactó las instalaciones de un centro de datos de Amazon Web Services (AWS) en Dubái, provocando un incendio y su posterior apagado. AWS es una de las plataformas de computación en la nube más grandes del mundo, sobre la cual operan aplicaciones de todo ámbito, sistemas de salud, plataformas de comunicación y miles de servicios. Su caída no fue noticia de tecnología: fue una crisis civil.

Este incidente no fue un ataque cibernético directo, pero ilustra perfectamente la vulnerabilidad de nuestra infraestructura digital ante eventos físicos y conflictos armados. En un mundo donde todo funciona en la nube, un hecho como este puede paralizar una ciudad entera sin que caiga un solo proyectil sobre ella.

Los hackers también aprovechan las guerras

Como experto en ciberseguridad, he podido observar algo que se repite en cada conflicto internacional: los ciberatacantes explotan el caos. Cuando el mundo está distraído mirando los misiles, los actores maliciosos en el ciberespacio están más activos que nunca. No necesariamente contra los países en guerra, sino contra cualquier objetivo de valor..

Durante este conflicto hemos visto una proliferación de incidentes cibernéticos: ataques de interferencia a sistemas GPS que afectan la navegación aérea y marítima, campañas de desinformación con contenido generado por inteligencia artificial, intentos de penetración a sistemas de control industrial y de infraestructura. Esto no es ciencia ficción; es el panorama que observamos en tiempo real desde aquí.

De hecho, según datos del Foro Económico Mundial, los ciberataques a infraestructura crítica aumentaron un 300% entre 2020 y 2023, y los conflictos armados actúan como catalizadores de esta tendencia. Durante la guerra en Ucrania, por ejemplo, múltiples agencias reportaron ataques cibernéticos masivos contra redes eléctricas, sistemas y comunicaciones en países que ni siquiera eran parte del conflicto.

¿Y la República Dominicana?

A raíz de estos incidentes, muchos dominicanos me han preguntado: ¿y nosotros, estamos seguros? La respuesta honesta es: depende de cuán preparados estemos. Nuestro país ha avanzado en transformación digital en los últimos años, con sistemas de gobierno electrónico, banca en línea masificada y una economía cada vez más conectada. Pero esa conectividad es un arma de doble filo.

Según el Índice Nacional de Ciberseguridad (NCSI), la República Dominicana ha mejorado su posición regional, pero aún enfrenta brechas significativas en la protección de infraestructura crítica, en la capacitación de personal especializado y en la coordinación entre el sector público y privado. Un ataque a los sistemas de distribución eléctrica, a las comunicaciones de las instituciones críticas o a los registros del sistema de salud pública podría tener consecuencias tan graves como cualquier desastre natural.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) son pasos en la dirección correcta. Pero la ciberseguridad no puede ser solo responsabilidad del Estado: las empresas privadas, las universidades y cada ciudadano que usa un teléfono inteligente o hace transacciones en línea son parte de la ecuación.

La desinformación: el misil invisible

Algo que me llamó profundamente la atención aquí en Dubái fue la advertencia de las autoridades emiratíes a la población: no compartan videos ni imágenes del conflicto. No porque quieran censura, sino porque en este tipo de situaciones proliferan videos falsos, imágenes manipuladas y contenido generado con inteligencia artificial que siembra pánico innecesario y puede comprometer la seguridad operacional.

La desinformación en tiempos de crisis es un arma tan poderosa como cualquier misil. Puede colapsar mercados financieros, generar estampidas humanas, desacreditar gobiernos y desmoralizar poblaciones. Y hoy, con herramientas de inteligencia artificial al alcance de cualquiera, crear un video o audio falso convincente toma apenas minutos.

Para los dominicanos, que usamos las redes sociales con una intensidad que nos ubica entre los países más activos de América Latina en ese indicador, este es un llamado urgente a la alfabetización digital: verificar antes de compartir, dudar de lo extraordinario, y consultar fuentes oficiales en momentos de crisis.

Cinco lecciones para llevar a casa

1. La infraestructura digital es infraestructura crítica. Un servidor caído puede paralizar servicios tan esenciales como el agua o la electricidad. Los países deben tratar la protección de sus datos y redes con la misma seriedad que sus fronteras físicas.

2. Los conflictos ajenos generan riesgos propios. Los hackers que se activan durante conflictos internacionales no respetan fronteras. Cualquier sistema conectado a internet es potencialmente un objetivo.

3. El trabajo remoto requiere ciberseguridad robusta. La pandemia y ahora los conflictos han normalizado el trabajo desde casa. Pero cada empleado remoto es también una puerta de entrada potencial para atacantes si no tiene las herramientas y el entrenamiento adecuado.

4. Verificar antes de compartir puede salvar vidas. La desinformación en tiempos de crisis tiene consecuencias reales. Cada usuario de redes sociales tiene responsabilidad en el ecosistema de información.

5. Invertir en ciberseguridad es invertir en soberanía. Un país que no puede proteger sus sistemas digitales es un país vulnerable, independientemente de su fortaleza militar o económica.

Escribo estas líneas desde Dubái, donde el cielo sigue amaneciendo en calma cada día más. Los sistemas de protección funcionaron, el gobierno actuó con rapidez y la ciudad sigue en pie. Pero el aprendizaje más valioso de estos días no está en el cielo completamente: está en las pantallas. En los servidores que salieron de disponibilidad. En las alertas que llegan a los teléfonos. En los videos falsos que circularon.

La República Dominicana tiene talento, tiene voluntad y tiene una juventud digital brillante. Lo que necesitamos ahora es la urgencia. Porque la próxima crisis —sea donde sea— también llegará a nuestros teléfonos, nuestras redes y nuestros servidores. Y la pregunta es si estaremos listos.

Sobre el autor: Joan Vidal es experto dominicano en ciberseguridad, residente en Dubái. Ha documentado en sus redes sociales la situación en los Emiratos Árabes Unidos durante el conflicto, brindando información verificada y de primera mano a la comunidad do