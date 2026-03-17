Grimilda Acosta de Subero: El servicio como vocación, el trato como legado En el Mes Internacional de la Mujer

Hay personas que no necesitan pedestales para ser recordadas. Basta con haber pasado por los pasillos de una institución con la dignidad de quien sabe que su trabajo tiene sentido, con la humildad de quien nunca confundió el cargo con la arrogancia, y con la calidez de quien trató a cada ser humano que llegó a su despacho como si fuera el único. Doña Grimilda Acosta de Subero fue una de esas personas. Y en este mes en que el mundo celebra y reconoce la impronta transformadora de las mujeres, resulta un deber de gratitud —y de justicia— detenernos a honrar su memoria.

Cuarenta y nueve años, un mes y veintiocho días. Ese es el tiempo que doña Grimilda entregó al Poder Judicial de la República Dominicana, sin interrupciones, sin desvíos, sin claudicaciones. Entró como escribiente mecanógrafa y llegó a ser Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, la más alta instancia del ordenamiento jurisdiccional del país. No fue un ascenso de favores ni de atajos: fue el ascenso lento, sólido y merecido de quien demuestra, día tras día, que la entrega sostenida es su propia forma de excelencia.

En más de medio siglo de historia institucional, la Suprema Corte de Justicia apenas conoció tres secretarios generales: Ernesto Curiel, Miguel Jacobo y Grimilda. Tres nombres. Tres guardianes de la memoria viva de ese alto tribunal. Sin dejar de mencionar a quien de manera interina y transitoria asumió la responsabilidad con valentía y total entrega, Cristiana Rosario.

Que una mujer haya ocupado ese rol durante casi dos décadas —de 1997 a 2016— no es un dato menor en una sociedad que tardó demasiado en abrir de par en par las puertas del poder institucional a las mujeres. Doña Grimilda no empujó esa puerta haciendo ruido. La abrió con la llave del trabajo bien hecho.

Quien haya frecuentado los predios de la Suprema Corte en esos años sabe de qué se habla cuando se menciona su nombre. El trato fino y la palabra precisa desarmaban la tensión del litigante nervioso o del abogado apresurado. Miembros de la comunidad jurídica la recuerdan, unánimemente, como un ser humano de condiciones excepcionales: trabajadora, responsable, humilde. No son adjetivos de cortesía fúnebre. Son el registro fiel de una forma de ser que se mantuvo intacta a lo largo de medio siglo de servicio público.

La institución no fue indiferente a ese legado. En 2014 le fue conferida la Medalla al Mérito; en 2015, el Consejo del Poder Judicial le otorgó el certificado La Orden Mérito, reconociendo su trayectoria, integridad y lealtad. Y apenas hace días, en el marco de la segunda edición del Premio Mujeres del Poder Judicial 2026, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, encabezó el acto en que su nombre volvió a sonar —esta vez de manera póstuma— como símbolo de quien ejerció la función judicial de forma honorable, con impacto positivo en el servicio de justicia y con un trato distinguido hacia cada persona. La honra que la más alta instancia judicial le rinde hoy es el eco natural de lo que ella sembró en vida. Hablar de vocación de servicio es fácil. Mantenerla intacta a lo largo de casi cinco décadas, en medio de los vaivenes institucionales y reformas, es otra cosa. Y en todo ese tiempo, fue ella —discreta, puntual, eficaz— la que garantizó la continuidad de la memoria institucional.

Su ejemplo trasciende generaciones porque no está anclado en un tiempo específico ni en una especialidad técnica. Lo que doña Grimilda encarnó es algo que siempre será necesario: la ética del trabajo silencioso, el valor del servicio sin alharacas, la convicción de que tratar bien a las personas es también una forma de hacer justicia. En un mundo que suele premiar el ruido y la visibilidad, su vida entera fue una lección de que la grandeza puede habitar, perfectamente, en la discreción. Este mes de marzo, mientras el mundo levanta la voz para celebrar la lucha y el aporte de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, resulta oportuno y necesario que la comunidad jurídica dominicana alce la vista hacia el ejemplo de doña Grimilda Acosta de Subero. Como recordatorio de que el trato fino, la lealtad institucional y la vocación de servicio no son virtudes menores: son las virtudes sobre las que se construye la confianza ciudadana en la justicia.

Gracias por su ejemplo, doña Grimilda. Por cada abogado y abogada, juez/a o ciudadano que encontró en usted no solo eficiencia, sino humanidad. Por demostrar que se puede pasar una vida entera al servicio de una institución y salir de ella con el alma limpia y el nombre intacto. Ese es, acaso, el más alto honor que puede alcanzar un servidor público. Y usted, con creces, lo alcanzó. Dios le tenga en gloria.