Cuando jugamos unidos, los resultados son sostenibles para todos

A menudo nos detenemos en el fragor de la competencia, en el conteo de los outs o en la euforia de una victoria, pero pocas veces nos permitimos reflexionar sobre lo que sucede cuando las luces del estadio se apagan. Tras décadas de cercanía con el deporte, he llegado a una convicción profunda: el juego es, en realidad, un ensayo de la sociedad que queremos ser. El deporte no es un fenómeno aislado; es el eje transversal de nuestro desarrollo social y la prueba de que, cuando jugamos unidos, los resultados dejan de ser ráfagas de suerte para convertirse en bienestar sostenible para todos.

La historia de nuestro país, al igual que la de nuestras grandes instituciones deportivas, ha sido moldeada por hombres y mujeres que entendieron que el talento individual trasciende cuando se somete a la disciplina del conjunto. Y, a propósito del aniversario número 93 de las Águilas Cibaeñas, pienso en figuras que son patrimonio nacional, como Tony Peña, quien nos enseñó que el liderazgo más valioso es aquel que sabe transitar del protagonismo en el terreno al servicio de un legado como entrenador y dirigente. O en la mística de Bartolo Colón y Miguel Diloné, cuya garra en el campo no era más que el reflejo de un pueblo que no se rinde ante la adversidad. Ellos no sólo fabricaron carreras; fabricaron esperanza y sentido de pertenencia para millones de dominicanos.

Sin embargo, la pasión por sí sola no construye futuro. Para que el impacto del deporte sea real y duradero, necesitamos evolucionar hacia organizaciones de clase mundial. Esta transición, que hoy impulsamos con determinación, no es un tema de tecnicismos administrativos, sino de responsabilidad ética. Una institución deportiva robusta, con un gobierno corporativo transparente y eficiente, es la que garantiza que la inversión social sea constante. Cuando profesionalizamos la gestión, estamos protegiendo el sustento de miles de familias que dependen de esta cadena de valor, desde el transporte hasta la hospitalidad, dinamizando la economía de toda una región y proyectando al país como un destino de excelencia.

El deporte tiene la capacidad única de ser un lenguaje común; en la meta compartida no existen las divisiones que a veces nos fragmentan como sociedad. Esa es la lección que debemos exportar a todos los ámbitos de nuestra vida nacional: la creación de espacios de cohesión donde el respeto a las reglas y la búsqueda de la integridad sean el estándar para nuestros jóvenes. Al consolidarnos como organizaciones con propósito humano, que cuidan la salud mental y el bienestar de sus integrantes, estamos enviando un mensaje claro de que el éxito verdadero es aquel que se logra sin dejar a nadie atrás.

Al final del día, el trofeo más valioso no es el que se guarda en una vitrina, sino el ciudadano ejemplar que ayudamos a formar. El orgullo que sentimos por nuestra bandera debe ser un motor aspiracional que impulse a cada niño dominicano a creer en la disciplina y la integridad como únicos caminos al éxito. Las instituciones deportivas somos, por encima de todo, organizaciones comprometidas con el desarrollo humano. Mi invitación hoy es a que miremos el deporte más allá de un pasatiempo, que lo veamos como el espejo de nuestra grandeza potencial. Porque cuando jugamos unidos, con reglas claras y visión de futuro, logramos que el vuelo de nuestra nación sea el más alto de nuestra historia.

El autor es presidente de las Águilas Cibaeñas