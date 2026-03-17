Historia universal y las tormentas

Desde la antigüedad, la geopolítica ha enseñado una lección constante: los Estados que sobreviven a las crisis no son necesariamente los más ricos, sino los que mejor se preparan para los tiempos difíciles.

En el Egipto de los faraones, la historia de José —recogida en el Génesis— relata cómo se almacenó grano durante siete años de abundancia para enfrentar siete años de hambruna.

Aquella previsión salvó a un reino entero. Siglos después, el Imperio romano mantuvo gigantescos graneros estatales para asegurar el abastecimiento de trigo a la población y a sus legiones, entendiendo que el hambre podía derribar imperios tanto como los ejércitos enemigos.

En la Edad Moderna, las grandes potencias marítimas comprendieron que la seguridad nacional dependía también del control de las rutas y de las reservas estratégicas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos desarrollaron enormes reservas de petróleo, alimentos y materiales estratégicos, conscientes de que las guerras modernas se ganan tanto en los campos de batalla como en la capacidad industrial y logística de una nación.

Hoy esa lección sigue vigente. En un mundo donde el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y los alimentos dependen de complejas cadenas globales de suministro, la planificación estratégica se convierte en una cuestión de soberanía.

Las crisis energéticas, los conflictos regionales o las interrupciones del comercio pueden alterar en pocos días el equilibrio de cualquier país.

Para las naciones insulares esta realidad es aún más evidente. Su prosperidad— bien aprovechada- depende del mar, pero también su vulnerabilidad. Un ciclón, una guerra lejana o una ruptura en las cadenas logísticas puede afectar de inmediato el suministro de combustible, alimentos y bienes esenciales.

Por eso, la seguridad nacional no solo se limita a la defensa militar. Incluye reservas estratégicas, planificación energética, autosuficiencia alimentaria y la capacidad del Estado de anticipar los riesgos del mundo.

La historia universal lo demuestra con claridad: las naciones prudentes se preparan en tiempos de calma, porque saben que las tormentas —en el mar o en la política internacional— siempre terminan llegando.