El Foro ya está en marcha

Apenas 24 horas después de haber lanzado la propuesta, el llamado de Listín Diario a realizar un Foro contra el Crimen y la Violencia ha encontrado eco inmediato.

La sociedad dominicana quiere hablar del tema y, lo más importante, quiere actuar.

Instituciones de peso como la Universidad APEC (UNAPEC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) han acogido la iniciativa con entusiasmo.

Lo mismo ha ocurrido con el director del departamento de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y, de manera muy significativa, con organizaciones barriales y de amas de casa.

Quienes apoyan la iniciativa coinciden en un punto fundamental: la violencia y su derivación en criminalidad deben enfrentarse de manera multifactorial.

No bastan las acciones aisladas ni los golpes de efecto. Se impone articular una estrategia integral que aborde las causas profundas del fenómeno.

El momento no podría ser más oportuno. Las estadísticas más recientes indican que vamos por buen camino, pero precisamente por eso debemos asegurarnos de no retroceder.

La violencia letal ha experimentado un descenso histórico, y el país ostenta una de las tasas de homicidio más bajas del Caribe.

Este logro no es casualidad: responde a una estrategia de seguridad integrada que combina inteligencia, coordinación interinstitucional y tecnología de punta.

La Fuerza de Tarea Conjunta —integrada por los ministerios de Interior y Policía, y de Defensa, la Policía Nacional, la Dirección Antidrogas, el Sistema 911 y el Ministerio Público— libra una batalla diaria sin tregua contra la delincuencia.

Gracias a estos esfuerzos, el Gobierno puede afirmar, con respaldo en informes de Insight Crime, que el nuestro es uno de los países más seguros de Latinoamérica.

Sin embargo, estos avances, por significativos que sean, no nos eximen de mantener la guardia en alto. Los criminales no duermen ni tienen frenos éticos.

Los riesgos a la seguridad son latentes y pueden activarse en cualquier momento.

Por eso, el país tiene el deber de reforzar sus defensas, de anticiparse a las volatilidades y de protegerse de los imponderables que puedan perturbar nuestra paz social y nuestra estabilidad económica.