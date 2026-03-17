Ese doloroso recuerdo

Los dominicanos vivimos y padecimos 31 años de un tiranía realmente sin ejemplo en el mundo de entonces a pesar de las que habían padecido otras naciones.

Salir de aquel oprobio tras el ajusticiamiento del tirano fue toda una lucha, sin mas armas que la razón y la paciencia, fue realmente tenaz y dolorosamente trágica tras el golpe de estado al primer gobierno elegido por el pueblo.

Luego de ese hecho histórico irrepetible que fue abril del 65 nos retrotrajeron al pasado sin Trujillo pero con muchos de sus adláteres he incluso con muchos calieses y asesinos de la Era.

El liderazgo político de José Francisco Peña Gómez, y muchos otros actores dieron al traste con la continuación de la tiranía y renació la democracia.

Los acontecimientos de Venezuela y la triste situación de Cuba nos hacen recordar aquellos tiempos y clamar en el caso de los hermanos Cubanos por una salida a semejante situación que ningún país merece.

La democracia y las libertades son un irrenunciable derecho que debemos todos sostener y ayudar con todas nuestras fuerzas a nacer.

Así sea.