Autoridades desautorizadas

Cualquier día en cualquier esquina, la escena de un camión volteo sin bonete protector, luces, placa, con la hélice del radiador dando vueltas sobre su eje, “arriegoso” de que se rompa, salga volando y lastime a alguien; aunque también lo pudiera hacer una de las correas del motor, que, a descubierto, hacen su función mucho mejor que los agentes de la DIGESETT que están parados en la intersección, observándolo sin hacer nada.

O mejor dicho, nada que no sea dejar que el camión transite libremente por la calle, los motoristas se lleven los semáforos en rojo, los deliverys transiten sobre la acera, los carros sobre los cruces de cebra… pero eso sí, los ojos bien abiertos, esperando que algún incauto al volante de un vehículo agarre el celular para lo que sea, y sólo ahí reaccionar –como impulsados por un resorte mágico–, saltando sobre el conductor para imponerle una multa… ¡Justamente por violar la ley de tránsito!

La escena es real, de hecho, las escenas son reales y lo único que cambian –aparte de las direcciones– son los agentes, el camión y los demás protagonistas de la tragedia. Porque la tragedia es el género de teatro preciso que describe la situación del tránsito en el país… así como la comedia tipifica la actuación de las autoridades a su cargo.

Tragedia es observar cómo tantos artículos de la ley No. 63-17 son vulnerados mientras que la autoridad, o lo que queda de ella, simplemente observa. En algunos casos, han sido vistos agentes de la DIGESETT parar el tránsito para que motoristas se lleven el semáforo en rojo, o doblen precisamente donde hay un letrero que prohíbe doblar.

Al margen de que este artículo sirve sólo como catarsis personal, esa que actúa como válvula de escape para aceptar lo inevitable y convivir con ello; otras personas liberan esa presión en forma de bocinazos, agresiones verbales, físicas, y más de uno ha recurrido a la violencia armada, con trágicos y lamentables resultados.

Las autoridades del tránsito (a pesar de lo contradictorio que resulta en este país, el uso conexo de ambos términos) hacen caso omiso, tanto a nivel de proponer reformas legislativas que respondan a la realidad, como imponer multas a violadores flagrantes de la ley, ordenar el tránsito y un larguísimo etcétera de omisos; limitándose a teorizar, hacer estudios, convenios, charlas y planes pilotos, mientras que la ciudadanía se irrita y estresa, condenada a vivir un cuadro de ansiedad generalizada donde la impotencia es la constante y la frustración la norma.

Las autoridades del tránsito carecen de autoridad, legitimidad, reconocimiento y respeto. Se ve a diario en videos, declaraciones, enfrentamientos, cuestionamientos. Si como manejamos pensamos, las calles evidencian una involución social fundamentada en el desacato a la autoridad, incentivada y alimentada por [y desde] la propia autoridad. De todo, lo más grave es que las autoridades no harán nada… absolutamente nada.