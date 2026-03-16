El pueblo dominicano entre luchas y agonías: Una mirada teológica en el camino hacia la Semana Santa

“Patria significa más que un territorio; abarca la gente, los derechos y los sueños. Honrar la patria implica luchar por un país donde cada dominicano disponga de comida, techo, salud y la libertad para desarrollarse” - Federico Henríquez y Carvajal.

1. El drama espiritual de un pueblo

Todo pueblo vive una historia que es al mismo tiempo historia humana e historia de salvación. En esa historia se entrelazan las virtudes, las esperanzas, los pecados y las luchas de los hombres.

El pueblo dominicano no escapa a esta condición. Nuestra sociedad es fruto de una mezcla de culturas, tradiciones y visiones del mundo. Pero también es un pueblo que, muchas veces, vive atrapado entre la esperanza del Evangelio y las tentaciones del conformismo.

Cuando una sociedad comienza a confiar más en la suerte que en el trabajo, más en el azar que en la responsabilidad, se produce un fenómeno que los teólogos llaman deformación de la esperanza. La esperanza cristiana se transforma entonces en fatalismo, superstición o resignación. El hombre deja de verse como colaborador de Dios en la construcción del mundo y se convierte en un simple espectador de su propio destino.

2. La dignidad del trabajo según la visión cristiana

La tradición cristiana siempre ha enseñado que el trabajo no es una carga vergonzosa, sino una participación en la obra creadora de Dios. Desde el Génesis, el ser humano recibe una misión clara: cultivar y cuidar la tierra. Por eso, cuando una sociedad pierde la cultura del esfuerzo, la educación y la responsabilidad, se debilita también su estructura moral y espiritual.

La pobreza no sólo se produce por la falta de recursos; muchas veces nace también de la falta de formación, de disciplina social y de una cultura del bien común. Cuando el clientelismo político sustituye la responsabilidad ciudadana, el voto deja de ser un acto de conciencia y se transforma en una mercancía. Entonces la democracia se corrompe y el pueblo se vuelve rehén de sus propios dirigentes.

3. El pecado social y la injusticia estructural

La teología contemporánea habla de pecados sociales, es decir, estructuras que generan injusticia, desigualdad y exclusión. Cuando una nación tolera corrupción política, explotación económica, desigualdades escandalosas y abandono de los pobres, no se trata sólo de fallas administrativas, sino de heridas morales en el cuerpo de la sociedad.

Resulta doloroso observar cómo en algunas regiones del país conviven el lujo del turismo internacional y la pobreza de comunidades que apenas sobreviven. Esta contradicción interpela la conciencia cristiana. La riqueza, en la visión bíblica, nunca es absoluta propiedad, sino administración temporal de los bienes de Dios.

4. La enseñanza del Evangelio sobre la riqueza

El Evangelio recuerda constantemente que el hombre no es dueño absoluto de nada. Los bienes de este mundo son dones que deben ser administrados con justicia y generosidad.

La escena de la multiplicación de los panes revela una verdad profunda: cuando el corazón humano se abre a la compasión, lo poco puede convertirse en abundancia. El verdadero milagro comienza cuando los hombres dejan de aferrarse a lo suyo y aprenden a compartir. Quienes poseen grandes riquezas deben recordar que la vida humana es breve y pasajera. La historia enseña que nadie se lleva sus bienes al sepulcro. Sólo permanecen ante Dios las obras de justicia y misericordia.

5. La dimensión profética de la fe

La fe cristiana no es silencio ante la injusticia. Los profetas de Israel denunciaron con valentía los abusos del poder y las desviaciones del pueblo. El creyente no está llamado a adular ni a encubrir los males de su sociedad. Decir la verdad, aunque incomode, forma parte de la misión profética del cristiano. Hablar con franqueza no es un acto de rebeldía; es un servicio a la verdad y al bien común.

6. Semana Santa: tiempo de conversión personal y social

La Semana Santa no es sólo un recuerdo litúrgico. Es una llamada profunda a la conversión. La cruz de Cristo revela dos verdades fundamentales: la gravedad del pecado humano y la inmensidad de la misericordia divina.

Cada sociedad necesita preguntarse: ¿qué valores estamos transmitiendo?, ¿qué tipo de nación estamos construyendo?, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones públicas y privadas? La verdadera renovación de un pueblo no comienza en las leyes ni en los discursos políticos. Comienza en la conciencia de cada persona.

7. Un camino de esperanza

A pesar de las sombras, ningún pueblo está condenado al fracaso. Cuando un país invierte en educación, cultura, justicia social y formación moral, comienza lentamente un proceso de regeneración histórica.

La fe cristiana enseña que siempre es posible un nuevo comienzo. La Pascua es precisamente eso: la victoria de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre el pesimismo, de la gracia sobre el pecado.

Conclusión

La Semana Santa nos invita a mirar el rostro sufriente de Cristo presente en los pobres, en los olvidados y en las víctimas de la injusticia. Pero también nos recuerda que cada ciudadano tiene una responsabilidad en la construcción de la patria.

La nación que soñamos no surgirá sólo de discursos o promesas. Nacerá cuando cada dominicano comprenda que amar a Dios implica también amar la justicia, la verdad y el bien común. Sólo entonces podremos caminar hacia un país más digno, más fraterno y más humano.

El autor es obispo de Nuestra Señora de La Altagracia