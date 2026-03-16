La hora de Cuba

El dilema de los imperios es lograr balance entre control y poder, entre diplomacia y fuerza; y, Estados Unidos, por muy república que sea, es una República Imperial (Aron, Schlesinger, Brzezinski, Ferguson, Chomsky, etc.).

Si en la lógica marxista (contradictoria la expresión, visto los hechos, ¿no?) la violencia es la partera de la historia, entonces, los historiadores coinciden que fue una guerra (la Hispano-Americana) que dio nacimiento al primer gran imperio planetario, el cual, con avances y repliegues ideológicos, no ha dejado de crecer y consolidar su poder.

A pesar de lo errática que aparenta ser la campaña en Irán –sobre todo por la ausencia de claridad estratégica–, sería de ilusos pensar en un resultado militar diferente a lo que proyecta la correlación de fuerzas. Puede que el conflicto sea largo o corto, costoso en términos humanos, oneroso en términos de incertidumbre financiera y riesgos inflacionarios, etc. Incluso, puede que la victoria militar desemboque en una derrota política a largo plazo, pero la victoria estadounidense será inevitable. Lo del cómo, cuándo y cuánto son “detalles” menores a la luz de la “la corta duración” braudeliana, lo de la “larga duración” será otra cosa… Si no que se lo digan a los persas, que tienen 2,500 años en lo mismo.

El águila mira hacia Europa, Asia, África y el Lejano Oriente… pero también al patio, SU patio. Dos enfoques, dos visiones, dos conceptos, dos modos de actuar. En algún momento, la dinámica fue la misma en todos los lugares y la Guerra Fría impuso la Contención como doctrina única; ahora, parece ser que el enfoque guerrerista se utilizará fuera (Gaza, Irán, Ucrania, Mar Rojo), con todo el despliegue militar que eso supone en términos tecnológicos, económicos y humanos; mientras que dentro, en el patio, se optará por el poder blando (Honduras), la fuerza militar de precisión (Venezuela) o una “estrategia de termitas”, que procura destruir una a una las bases de sustentación del régimen (Cuba).

El tiempo juega a favor de Washington. La dictadura cubana está herida de muerte, no por bloqueo, embargos, apagones o lo que fuera, sino porque perdió legitimidad ante su pueblo, y todo sistema político –aun los más totalitarios y violentos– necesita de un discurso unificador, un relato legitimador, y un enemigo externo que aglutine dentro.

¿Cómo hablar de “dignidad”, en medio de la miseria material, moral y espiritual más absoluta? ¿Cómo hablar de igualdad, si la élite vive a contrario de como vive el pueblo? ¿Cómo hablar de “enemigo”, si millones de cubanos viven pacíficamente en las “entrañas del monstruo”, trabajan, progresan… y mantienen la maltrecha economía cubana?

“El imperio” opta por una estrategia de alta presión diferida hacia una transición “amistosa”. El ejemplo de Venezuela (y el final de Maduro) es un recordatorio permanente y poderoso de la visión pragmática que tienen Trump/Rubio para resolver los problemas en el patio… La pregunta es, ¿esta vez, dará resultado?