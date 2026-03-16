La Falacia de McNamara en las encuestas dominicanas: más allá de los números

En el contexto de las próximas convenciones internas de los partidos políticos y el proceso electoral de 2028, la proliferación de encuestas ha generado un debate centrado en porcentajes que, a menudo, se presentan como predicciones definitivas. Sin embargo, esta tendencia omite aspectos metodológicos cruciales que dan forma a la narrativa política actual.

La llamada “falacia de McNamara”, asociada al ex secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert McNamara, durante la guerra de Vietnam, nos recuerda que la medición cuantitativa no agota la complejidad de la realidad. En Vietnam, se contabilizaban bombardeos y bajas enemigas como indicadores de progreso, pero la victoria no se materializó. De manera similar, las encuestas electorales no miden la voluntad nacional, sino una estimación de la opinión de una muestra bajo condiciones específicas.

Un ejemplo claro es un levantamiento realizado exclusivamente en el Distrito Nacional, que podría favorecer a un candidato con arraigo local, pero no reflejar su respaldo en el interior del país. Cuando el debate público se reduce al número, se incurre en la simplificación que advierte la falacia: se confunde el indicador con el fenómeno.

El problema no radica en la existencia de encuestas, instrumentos legítimos y necesarios para entender tendencias, sino en la falta de contexto y la simplificación excesiva. Los medios y analistas tienen la responsabilidad de proporcionar contexto para evitar la manipulación y la creación de narrativas ilusorias.

Como ciudadanos, debemos ser críticos y no dejarnos llevar por los números sin entender el contexto. Es hora de exigir más rigor en el juicio y menos fe en el dígito.