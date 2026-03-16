El cierre del Estrecho Ormuz

El cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo que se consume en el mundo parece ser la única arma le queda al régimen de Irán, junto a ya esporádicos ataques de misiles a sus vecinos árabes, para tratar crear la desestabilización de la economía mundial y generar el nerviosismo en los mercados internacionales que ha empezado a disparar el precio del barril de petróleo a más 100 dólares.

El Presidente Trump ha planteado que Estados Unidos va asegurar el paso seguro del suministro de petróleo por Estrecho Ormuz, pero ha llamado a los países que dependen de ese suministro aactuar de forma conjunta con EE.UU.

Casi el 50 % de ese petróleo sale por el Estrecho de Ormuz va a China y en segundo lugar a la India, la última de las cuales podría amortiguar el efecto del cierre temporal mediante compras de petróleo ruso, para lo cual se le han levantado de forma temporal las sanciones de EU.

Las preguntas más importantes en esta coyuntura son: ¿Podrán los ayatollah arrodillar al mundo y tenerlo de rehén, por su amenaza y posibilidad de bloquear o hacer más peligroso el paso por el Estrecho de Ormuz? ¿Puede el mundo aceptar este tipo presión y a cambio dejar que Irán fabrique armas nucleares? ¿Podrá Irán seguir este plan de lograr armas nucleares bajo la amenaza de que puede en Ormuz afectar gravemente a su antojo la economía mundial?

En ese dilema estaba el Presidente Trump antes de emprender la acción militar sobre objetivos militares y contra el liderazgo del régimen iraní.

No actuar, es decir, dejar que Irán llegara a tener bombas nucleares y capacidad misilística de destruir a Israel y a Estados Unidos, no era opción para el Presidente Trump.

Aunque estuviera consciente de las consecuencias del cierre temporal del Estrecho de Ormuz asumió, con justa razón, que éste era un mal mucho menor que esperar sentado un Irán gobernado por extremistas islámicos y armado con bombas atómicas, que, para colmo, siempre mantendría, en ese eventual escenario, un control aún mayor sobre el Estrecho de Ormuz, y capacidad de usarlo como instrumento de chantaje y amenaza mundial.

Igualmente el Presidente Trump sabía que no importa lo que hiciera EE.UU, Israel no permitiría que Irán tuviera armas nucleares porque que estaría en juego su propia existencia como Estado.

Si los ayatollahs tuvieran armas atómicas no dudarían un segundo en borrar a Israel de la faz de la tierra.

En consecuencias, de todas maneras EE.UU iba estar compelido a involucrarse ya en unescenario mucho más peligroso que el actual, tanto para ellos como para la toda La Humanidad.