Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán sacan a la luz conexiones que resultan sencillamente impensables.

El aumento de los precios del petróleo no es un “efecto colateral”; es el central, y no es un “caso aislado”; es parte de una vieja agenda. ¿Recuerdan la Agenda 2030? Su fundamento es el fin de los combustibles fósiles, pocos podrán comprar los derivados del petróleo. Esto no es casualidad.

En Israel y en las naciones del golfo, nadie puede usar su celular para filmar misiles cayendo para subirlo a las redes sociales, es ilegal. ¿Recuerdan la política de control mediático del Foro Económico Mundial? Esto no es casualidad.

Sin justificación, ni objetivos claros, estos ataques avanzan puntos fundamentales de la vieja agenda globalista rechazada con anterioridad, esto no puede ser casualidad.

Imponen en guerra lo que rechazamos en la paz, esto no es casualidad.