Arte bancario

Bancos alrededor del mundo son propietarios de valiosas colecciones de obras de arte, especialmente pinturas y esculturas. Adornan sus oficinas y les proyectan como promotores de artistas incipientes, algunos de ellos luego convertidos en famosas celebridades.

El título de esta columna, no obstante, no hace referencia a la adquisición por parte de los bancos de esa clase de obras. Tiene que ver con otra actividad, llevada a cabo por bancos centrales, relacionada con el desempeño de sus funciones. Específicamente, se trata de su habilidad para mantener su facultad para tomar decisiones de forma independiente, sin sujeción a las consideraciones políticas de los gobiernos. Es una labor que por su naturaleza requiere de destrezas más propias de las artes que de las ciencias.

La incidencia de las medidas tomadas por los bancos centrales en materia monetaria y cambiaria es tan poderosa que los gobiernos suelen estar muy pendientes de ellas, al punto de con frecuencia querer acomodarlas a sus prioridades. Un argumento para justificar esa intervención es que los funcionarios de los bancos centrales son designados, no electos, hecho éste que es utilizado para decir que no deben tener tanta autonomía para hacer lo que deseen, debiendo por el contrario seguir las pautas que les tracen las autoridades gubernamentales que en mayor o menor grado reflejan la voluntad popular. De esa situación no están exentos bancos aun en naciones con larga trayectoria de independencia, como puede verse actualmente en los Estados Unidos.

La respuesta a ese argumento no radica, por supuesto, en que la selección de los principales ejecutivos de los bancos centrales sea el resultado de eventos electorales. Podríamos a ese respecto imaginar campañas en las que los candidatos ofrezcan emitir dinero para financiar obras públicas, reducir radicalmente las tasas de interés de los préstamos, recibir y condonar deudas incobrables de los bancos comerciales o rescatar entidades claramente insolventes.

Para superar posibles amenazas a su independencia los bancos centrales deben llevar a cabo un delicado acto de equilibrismo, por medio del cual manifiesten su apoyo a la consecución de las metas establecidas en los programas gubernamentales, convirtiéndose en un aliado, no un antagonista, de ellas, sin por ello sacrificar ni perder de vista su misión de preservar la estabilidad y fomentar un desarrollo económico compatible con las posibilidades reales que el país tiene para sustentarlo.

El equilibrio es reforzado significativamente cuando el desempeño de los bancos centrales es apreciado por los sectores económicos y sociales. Pero para llegar a ese punto se necesita tiempo, durante el cual se hayan aplicado políticas consistentes, fijado objetivos definidos y demostrado, como ocurre en nuestro caso, la disposición de actuar con determinación a fin de alcanzar dichos objetivos.