No se arriesgue a hacer fraude

El fraude en visas de inmigrante de los Estados Unidos, especialmente el fraude relacionado con relaciones puede tener consecuencias para toda la vida. Representar falsamente una relación para obtener beneficios migratorios es poco ético y puede resultar en una prohibición de por vida para ingresar a los Estados Unidos, no sólo para usted, sino potencialmente para los miembros de su familia también. El fraude incluye matrimonios falsos o vínculos biológicos falsos, como pretender ser padre o hijo, con el propósito de obtener un beneficio migratorio.

Estas acciones violan las leyes de inmigración de los Estados Unidos y perjudica el proceso de visas. Si usted conscientemente representa falsamente su relación ante un oficial consular, su visa podría ser denegada y podría quedar permanentemente inelegible para futuras visas. Si está solicitando una visa basada en una relación genuina, proporcione evidencia auténtica, como fotos, registros de comunicación o documentos financieros. Proteja su futuro asegurándose de que su solicitud de visa refleje la verdad. Y si está involucrado en una relación fraudulenta, aún está a tiempo de tomar la decisión correcta: pídale a su peticionario que retire la petición antes de su entrevista de visa.