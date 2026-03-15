El Popular: la rentable economía de la bondad

Las sociedades actuales, incluyendo la nuestra, enfrentan embates demoledores contra los significados que las fundan y posibilitan su desarrollo y cohesión integrales.

Tendencias poco colaborativas están al acecho, siempre. Sin embargo, no logran vencer la buena voluntad, la buena fe ni la verdad con las cuales las mayorías fundan familias, empresas y se articular para impulsar valiosas iniciativas. No logran detener eso que podríamos llamar las fuerzas y ejércitos invencibles del amor.

Es que las sociedades surgieron del deseo de proclamar y aspirar la dignidad humana, el avanzar apoyados en y apoyando en otros; en reciprocar y agradecer para poder vencer las adversidades, cosechar resultados y prosperar.

Para fundar y garantizar la sociedades humanas se dictaron leyes de conducta y protección. La sociedad es hija de la Ley. Desde el origen de los tiempos se dijo: “No matarás”, “No cometerás actos impuros”, “No robarás”, “No darás falso testimonio ni mentirás”, “No consentirás pensamientos ni deseos impuros”, “No codiciarás los bienes ajenos”...

Un diverso, progresivo y creciente conjunto de normas que continúan siendo paradigmas rectores de la vida en sociedad.

Juntos, estructuraron eso que políticamente fraguó en derechos humanos: una Ética privada y pública observada y ejercida por personas e instituciones cuyas vidas los hilos aspirados de colaboración y de la confraternidad entretejen.

¿El resultado?

Sociedades donde las personas se reconocen en las otras, sus semejantes, y desde ellas se piensan. Desde nosotros imaginamos, pensamos y sentimos a los demás.

Esta anagnórisis biunívoca la propicia el instinto gregario primigenio, inmaculado, de la especie. “El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe” es el corolario del “Buen salvaje” de Rousseau, tras cuyas huellas y pasos el arte europeo se aventuró hacia las colonias, curado de patologías conquistadoras. Movido por la necesidad de reencuentro con el bien, el amor y la bondad. Y miró con ojos limpios, puros.

La Economía de la bondad del Popular

Impulsado por postulados similares, el Banco Popular inauguró recientemente una campaña de imagen corporativa que amuralla su visión y misión institucionales en los perímetros de semejantes preceptos.

Los incorpora, proclama propios y reconoce en la sociedad, para autodefinirse y definir a nuestra gente. Cómo se percibe y nos percibe; se entiende y nos entiende; se promueve y nos promueve, desde aspectos nodales para la gente y el sistema financiero.

Laboriosidad compartida, compromiso, participación colectiva en trabajos y acciones a favor del desarrollo, empatía, bondad hacia los demás… en medio de ángelus y atardeceres en cuyo trayecto se coronaron vidas, se lograron metas, se alcanzó la felicidad.

Mediante un video sutil aunque densamente metafórico, el Popular despachó el su proclama por una Economía de la bondad, compartiéndola como objetivo y valor a lograr y enriquecer desde su visión y misión.

Entre los paradigmas que la sustentan está promover las ideas y líneas de acción asumidas: amabilidad, solidaridad y confianza. Declarar que constituyen los activos más importantes e intangibles de la acción del Popular y la interacción entre personas y entidades. Sobre ellas cifra las garantías de éxito en las operaciones, actividades y decisiones económicas y productivas de llevan a cabo.

Objetivo del dispositivo es mover el espíritu a valorar e incorporar en sus conductas tales preceptos, como inspiradas emociones.

Es halagüeño que sea una entidad financiera, el Banco Popular, quien indica la importancia de tales valores. Que se compromete con ellos, que los difunde y promueve.

El éxito de la gestión bancaria las reclama y estima valiosas; las incorpora como norma de su gestión y la ambiciona en los ámbitos personales, privados y públicos: bondad, amabilidad, solidaridad y confianza... El Popular habla a su clientela y a todo el país de integridad: conductas a las que se compromete porque camina junto a una sociedad y clientela que las valora, reclama y espera.

El mensaje es que se impulsen negocios, iniciativas y actividades movidos por la bondad, la amabilidad, la solidaridad y la confianza.

Cuando desde la praxis política y la gestión pública se promueve, como hecho, la ambición y se proclama que la forma de obtener Poder es mediante engaño, corrupción, actos ilícitos, desconfianza y carencia de solidaridad social, de bondad, la campaña Economía de la bondad del Popular resalta, refulge. Es un aporte necesario, oportuno y vital a favor del robustecimiento social de los paradigmas proclamados.

Asumirlos, incorporarlos contribuyen a elevar la calidad ciudadana en las personas dignas y honorables que cada uno debe y puede ser.

¡Enhorabuena!