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Opinión

Columna invitada

No olvides tu valor

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Rosa Luna

En algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado en un lugar sin salida, donde no encontramos la manera de escapar; es donde empezamos a dudar de nuestro valor como persona.

Si miras al espejo, verás la creación más bella; eres tú.

Cuando el mundo se ponga en tu contra y no sepas a dónde correr, recuerda que te tienes a ti mismo; eres y serás tu refugio en las noches de tormenta. Cuando todo se empieza a tornar sin color, el arcoíris te espera.

Muchos ven la terapia psicológica como el tabú de “no estoy loco”, pero esta no es más que una solución a nuestros desórdenes; tenemos cargas que no podemos sostener solos. A veces no está mal pedir ayuda cuando no podemos sostener lo que nos agobia y quita paz.

Es válido sentirse triste, pensar que no podemos más y correr a buscar ayuda; sentirnos escuchados es la mejor medicina a la ansiedad y la desesperación en momentos de agonía y cansancio mental.

Ámate, cuídate, ve al cine, elígete cada día y nunca olvides que tu valor no lo determinará otra persona, sino tú mismo. Solo tú tienes el poder de determinar cómo te visualizas y cómo te proyectarás frente a los demás.

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