Marzo con M de mujer

Mucho cuidado con lo que diremos para no desnaturalizar nuestro escrito, porque estamos en un tiempo donde uno trata de expresar lo que siente y cualquiera que sienta que algo no lo representa arranca a arremeter, embestir e indignarse por el simple hecho de hacerlo o, quizás, porque no se manifestó lo que esa persona quería que se dijera, en sus términos, requisitos y sentimientos, como una prerrogativa única y sentenciosa.

Estamos celebrando el mes de marzo, este mes que ya vio pasar el pasado 8 como el Día Internacional de la Mujer, una conmemoración que, a pesar de que se ha ido desvirtuando su celebración en algunos confines del globo terráqueo, igual hay una representación del género femenino que ha querido opacar este día con una lucha muchas veces importuna, por desconocimiento quizás o por ínfulas de insatisfacción que pareciera buscan más que una igualdad; su objetivo base sería una especie de superioridad.

Por mucho tiempo nos vendieron la idea de que la mujer era el sexo débil, cosa que más alejada de la realidad no podría ser: un ser que lucha con el capricho de las hormonas y los ciclos que la mensualidad le confiere. Sin hablar de que tienen uno de los privilegios más grandes, que es el de engendrar vida, y ni siquiera me quiero imaginar uno de los dolores más fuertes, que debe ser el de dar a luz; sin importar el tipo, implica dolor y en muchos casos extremos. Entonces, nunca fueron frágiles, solo que su delicadeza femenil nos hizo creer esa fábula.

Quizás por el rol asignado desde el génesis, en el que nuestros antepasados nos mostraban por medio del arte rupestre en donde el hombre tenía la responsabilidad de salir a proveer y la mujer cuidaba del hogar y la cría; pues a partir de ese introito hemos visto cómo la narrativa ha ido renovándose a medida que el cuento se hace más actual. La mujer decidió salir de esa cueva y quiso ser parte de una realidad que, a pesar de ser dura y peligrosa, ha patentado su inquebrantable pasión en la persecución de sus objetivos.

Esta paridad elevó aún más su rol y, en sentido general, ellas empezaron a conquistar el mundo, ese en el cual siguen luchando por plasmar su huella, sin darse cuenta de que en términos generales el hombre no busca opacarlas, porque nosotros sabemos lo que valen, lo que son, lo que las deseamos y lo que somos capaces de hacer para que usted simplemente brille, mamita (métale pues un acento colombiano y ya está).

Miren algunas de las cositas que la mujer dominicana en estos momentos está liderando en aspectos básicos y del diario vivir, y aun así no lo celebran, aunque no es el mundo más seguro e ideal para ellas; y en eso estamos de acuerdo en que debemos realizar un esfuerzo mayor para que esa realidad sea solo una estadística del pasado. Pero vamos a hablar de lo positivo en este día.

Según datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), más del 60 por ciento de los estudiantes matriculados al 2024 correspondían a la mujer; superan a los hombres en población nacional, como indica el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022-2023, con el 50.5%, equivalente a 5,437,095 mujeres y subiendo.

Las mujeres componen el 55 por ciento de la empleomanía estatal; de los trabajadores cotizantes en la formalidad representan el 47 por ciento; en el sector privado la mujer se coloca en el 44% de la empleabilidad; el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) indica que el 60.1 por ciento de los hogares son encabezados por mujeres; la tasa de desempleo es mayor en mujeres con un 7.2% y la pobreza monetaria supera a la del hombre con un 18.6 por ciento.

De igual modo, otras estadísticas como el servicio doméstico indican que la mujer ocupa más de un 90 por ciento; el 34.7 por ciento de los hogares monoparentales son de la mujer; el 33.3 por ciento del Congreso Nacional está representado por mujeres; el 75 por ciento de la fuerza laboral de la salud son mujeres, de educación un 67% y el área de finanzas es del 52.9 por ciento.

En fin, hay áreas en las que la mujer evidentemente busca igualar esa brecha, en algunos casos por oportunidades, otras por desinterés, otras por desconocimiento y así sucesivamente; lo importante es que en cualquiera de esos mercados en que se desempeñe su participación es destacada, porque no dominan el mundo como algunos piensan que es dominarlo por otras razones, pero eso es harina de otro costal.