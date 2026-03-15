He conocido gentes raras. Se hacen notar porque a su paso dejan humaredas, a veces con olor a incienso y otras con aroma sórdido. Es complicado definirlas. Portan una rara identidad y se confunden con el polvo o los tintineos de la lluvia. Creen que lideran el bando del saber, la inteligencia y la prestancia social. Son seres simpáticos, y cuando algo necesitan, saben pedirlo, implorando dioses caídos. Después, saben cómo regar ignorancia hacia quienes les han servido. Hay otros parecidos al ombligo del mundo. No saludan, no miran de frente, se pavonean cuando las luces caen como lluvia sobre sus rostros maquillados por manos de orfebre. Son pocos, pero son. He coincidido y siempre hago todo lo posible por mirar los toros desde la barrera. Hacerse el tonto, o ignorar que existen tales especímenes. Es un tributo a quedar en paz con uno mismo. Hablo en serio, con metáforas sacadas de poemas y relatos. Solo intento definir a quienes aparecen en el local menos indicado. Lo mismo visten trajes comerciales o usan títulos honorarios. Y lo hacen como reptiles que estudian a sus presas. Lo mismo surgen en Cuba, Buenos Aires o Roma, y siempre viran el rostro cuando alguien les pregunta por el lugar donde crecen las plantas aromáticas.

Por espacio de tres años, organicé brigadas de artistas que de forma voluntaria recorrían las montañas de Guantánamo para llevar libros, magias y esperanzas a aquellas comunidades donde se imponía la ley del más fuerte. Siempre las acompañaba como hice hoy con los pasantes de Listín Diario. Eran tiempos de andar «a trota y mocha». La aventura era descubrir una sonrisa detrás de cada puerta, ciguapas voladoras y comidas al vapor, como si con ello descubriéramos, al decir del poeta cubano Heberto Padilla, “el justo tiempo humano”.

La vida puso en mi camino otra forma de entender que los sueños no suelen ser pedregosos y nada vale aferrarnos a un status que de pronto salta y se inhibe. Lo vivido es una ofrenda y nada puede cegar una mirada que busca intensidad y al final no la consigue.

Durante cierto tiempo encontré amigos que hoy se aborrecen de haberme conocido. Los he puesto en su lugar cuando intentaban advertirme mi inutilidad para cumplir sus propios intereses. Otros, en cambio, me han regalado momentos memorables inolvidables para un emigrante cortejado que de pronto queda a la deriva y observa rumiar en otro establo a los alabarderos. Una vez, a un cobrador de carros públicos me ofreció su amistad porque le dije que no se avergonzara del oficio. Todavía hoy me recuerda con afecto. Es un profesional de clase social baja y de cuando en vez lo veo en su labor, y me saluda.

En mi paso por el mundo he encontrado personas que valen la pena. Desde los pescadores de Mar del Plata hasta las traductoras coreanas y mis hermanas de Taiwán. Mis amigos romanos no me cierran la puerta y las gentes de Israel llueven sus historias como si nos conociéramos de toda la vida. Pero también he hallado malandrines y pedantes que solo valoran la pulsera brillante y miran si soy capaz de pagar el costo de un teatro de alcurnia aunque no me interese el espectáculo que anuncian.

Varios de mis compañeros de generación que han emigrado son leales. Me llaman hermano y se preocupan por mí.

Algunos permanecen en Cuba y me abren puertas sin entusiasmo, pero tampoco sin rencor. Pero hay otros con rastros de vergüenza. No me preocupa que eliminen mi nombre de sus cuadernos de memorias, me llamen con sustantivos ignominiosos y me persigan por las calles como aves invisibles.

Mis hijos. Quisieran verme en carátulas doradas y no en papel periódico. Pero soy un emigrante que he aprendido a defender con uñas mi familia en vez de aspirar a otros derroteros. Los dejo hacer sus vidas porque saben que a este mundo venimos a soñar. Me han hecho muy feliz porque me aceptan como soy, se preocupan por mí y hablamos largamente sobre nuestras peripecias en esta humanidad que carece de arraigo y arreglo.

Siempre estaré al lado de mis buenos amigos dominicanos, cubanos, españoles, italianos, coreanos, taiwaneses, israelíes, norteamericanos, puertorriqueños y argentinos, y demás sitios donde he dejado mi huella: llevo dentro de mis venas la sangre que corre por las suyas, no como metáfora poética, sino como acto de salvar.

Claro está, siempre hay ovejas descarriadas que roen por la espalda. Pero virar el rostro hacia otra parte ha sido mi estrategia para ignorarlas. Y que prosigan rumiando. Total, también serán otro pequeño grano de arena en la galaxia.