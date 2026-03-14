Abinader tuvo una semana beneficiosa para su imagen

Al gobierno del presidente Abinader y al país les convino que la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en su último informe sobre la libertad de prensa haya colocado a la RD en el primer lugar del Índice Chapultepec 2025 de Libertad de expresión y Prensa.

En el Índice, el país logra 82.17 puntos por encima de 23 países analizados. Con razón el presidente Abinader mostró satisfacción y reafirmó un mayor compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la libertad de expresión del pensamiento.

La SIP, en su informe valora positivamente el clima actual de ejercicio del periodismo en el país, aunque menciona desafíos como la fragilidad económica de algunos medios y la necesidad de mantener el respeto a la libertad de prensa frente a las presiones.

Quienes no valoran el clima de libertad que existe en el país son algunos voceros y políticos que utilizan las redes sociales para hacer pronunciamientos infamantes y alusiones a otros sin aportar ninguna prueba sobre sus afirmaciones.

En mis días de estudiante de periodismo en la segunda promoción de la Escuela de Ciencias de la Comunicación (Periodismo), el atildado abogado y catedrático Rafael Richiez Acevedo pasaba un año entero instruyendo sobre los alcances de la ley 6132, de expresión y difusión del pensamiento.

Devenida en obsoleta por la inclemencia y cambios de los tiempos en el manejo de la comunicación, dicha ley fue reemplazada recientemente y quizás por ello, algunos agredidos por la difamación e injuria mediante las redes sociales y la televisión se han querellado.

Dos casos recientes, el del diplomático y reconocido periodista Aníbal de Castro, es el último ejemplo de la aplicación de sanciones. El señor Aquiles Jiménez publica el jueves 13 de marzo en Diario Libre que reconoce haber agraviado “con publicaciones irresponsables en mis redes sociales”.

El empresario Felipe Vicini, presidente del grupo Inicia, anunció recientemente que demandará al señor Rolando Espinal, quien con frecuencia aparece en las redes sociales, por difamación e injuria. Espinal ha producido acusaciones contra Vicini y su familia de empresarios sin aportar pruebas.

Abinader no recibió críticas de sus opositores por haber comprometido al país en el llamado Escudo de las Américas.ARCHIVO/LD

El ex presidente doctor Leonel Fernández prefirió no someter a nadie cuando se le difamó por los medios de comunicación con alegatos de que tenía en bancos del exterior la suma de US$85 millones, denuncia a la cual se adhirieron algunos comunicadores.

El presidente Abinader ha preferido no seguirles casos en la justicia a varios usuarios de las redes que lo han mencionado en diversas formas injuriosas tanto por razones de su manejo del gobierno, como también, porque alegadamente, se habría lucrado en su régimen.

Abinader, quien disfrutó la semana que termina como una de las más beneficiosas para su imagen y la del gobierno que preside durante lo que va de año, casi probablemente ha evitado sometimientos a la justicia de adversarios para que no se le acuse, además, de coartar la libre expresión.

El presidente se reunió el sábado pasado con su colega norteamericano, Donald Trump y otros ocho presidentes de la región y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien la semana anterior visitó la República Dominicana. Kast se juramentó en Santiago de Chile y en medio del acto brindó por el aniversario de bodas 31 de Abinader y su esposa, Raquel Arbaje.

Abinader no recibió críticas de sus opositores por haber comprometido al país en el llamado Escudo de las Américas que trata sobre la migración, la seguridad y el narcotráfico, temas en los cuales Norteamérica y el presidente Trump tienen un interés particular.

Ya conocidas las inclinaciones políticas de los ex presidentes y de los aspirantes presidenciales de los partidos principales, en la posición de Abinader posiblemente habrían hecho lo mismo, en momentos en que la República Dominicana ha girado hacia la derecha y la americanización.