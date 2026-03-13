“Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti he esperado todo el día”, salmo 25:5.



Los salmos están hechos para la meditación. Para gemir, susurrar y reflexionar. Sobre esos versos de Dios, traer al interior de la vida la profunda enseñanza de la verdad.

Meditar es esperar pacientemente, sosegado y lúcido. No se trata de dormir, alelado, despistado de la realidad. Más bien, contemplar la hermosura de Dios. Estos versos sagrados nos acercan más a nuestro Dios.

Conocemos así la condición pecaminosa y, además, la grata noticia de la salvación provista en Jesucristo.

