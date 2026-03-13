Desde mi pluma
Futuro, innovación y emprendimiento
En República Dominicana están pasando cosas muy buenas en materia de innovación y emprendimiento. Cada vez aparecen más jóvenes creando proyectos, más universidades empujando el talento y más empresas interesadas en hacer las cosas de forma distinta. Hay mucha creatividad en el aire. Lo que a veces hace falta es un lugar donde todas esas ideas puedan encontrarse, mostrarse y crecer.
Uno de esos espacios es la Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial. He tenido la oportunidad de verla de cerca y cada vez confirmo lo mismo: aquí hay talento de sobra. Es de esos lugares donde uno camina entre proyectos, escucha historias y entiende que detrás de cada invento o iniciativa hay jóvenes que pasaron meses investigando, probando y buscando cómo convertir una idea en algo útil.
En ese recorrido uno se encuentra con robots diseñados por estudiantes, proyectos tecnológicos que nacen en las universidades, ideas de emprendimiento que apenas empiezan a abrirse camino y muchas conversaciones sobre cómo hacer una industria más moderna. Pero más allá de lo que se exhibe, lo interesante es el ambiente que se genera: gente preguntando, aprendiendo y conectando ideas.
Por eso rara vez me tomo el tiempo de hacer invitaciones desde este espacio, pero en esta ocasión creo que vale la pena mencionarlo. Y lo digo porque no es un evento pensado solo para especialistas. Es un lugar donde un padre puede llevar a su hijo y verlo sorprenderse con lo que otros jóvenes están construyendo; donde un grupo de amigos de la universidad puede pasar la tarde descubriendo proyectos nuevos; o donde alguien que está comenzando un negocio puede encontrar inspiración para seguir adelante.
Vale la pena caminar por un lugar así para recordar que en este país hay creatividad, talento y ganas de hacer cosas grandes. Quien quiera verlo con sus propios ojos tendrá la oportunidad muy pronto. Del 25 al 27 de marzo, en el Parque Central de Santiago de los Caballeros, se celebrará la quinta Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial, organizada por Proindustria. Una buena oportunidad para acercarse, mirar con calma y comprobar que, en medio de tantos retos, también se están gestando ideas muy prometedoras.