Oro, petróleo y déficits

Primer Tiro

El aumento de los precios del petróleo aumenta el gasto en importaciones, lo que aumenta a su vez el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Pero sin cambios en la política de subsidios a los combustibles y a la electricidad, también se produce un aumento en el gasto público. El aumento en el precio del oro produce efectos contrarios: aumenta los ingresos por exportaciones y también los ingresos fiscales del Gobierno. El efecto en los ingresos y egresos externos ha sido analizado por el Banco Central: La institución “prevé un déficit de cuenta corriente de 1.1 % del producto interno bruto (PIB) para 2026, utilizando como supuestos básicos un precio del petróleo de US$60/barril y un precio del oro de US$4,450/onza troy….En un escenario hipotético donde los precios promedios del petróleo en 2026 fuesen US$10 más altos que el precio del escenario base, se registraría un gasto adicional de US$634 millones que elevaría el déficit de cuenta corriente en 0.48 % del PIB….En el supuesto planteado donde el precio promedio del petróleo aumenta US$10, un precio promedio del oro de US$5,405/onza troy sería suficiente para mantener inalterada la proyección de déficit de cuenta corriente en 1.1 % del PIB para 2026”.

Segundo Tiro

Con un precio promedio del petróleo de US$ 63.0, en el pasado año el monto de los subsidios a la electricidad y los combustibles ascendió a RD$ 115,600.0 millones. Con un precio promedio de US$ 73.0, y bajo el supuesto de que se mantiene la política del subsidio generalizado, el monto de este aumentaría en RD$ 18,349.0 millones. Con un precio promedio de US$ 4,018.2 de la onza de oro, los ingresos mineros ascendieron a RD$ 40,068.6 millones. Para financiar el aumento del subsidio que produciría un incremento de US$ 10.0 en el precio del petróleo, el del oro debería aumentar a US$ 5,858.3, un 8.4% mayor al necesario para compensar el efecto en el aumento del déficit de la cuenta corriente con el exterior. Los datos anteriores demuestran que independientemente del carácter muy transitorio que podría tener el choque petrolero, el precio del oro compensaría su efecto negativo en las cuentas externas y fiscales. Pero hay dos efectos negativos que también hay incorporar al marco analítico: el inflacionario y el de la reducción en el stock de capital que significa gastar la renta del oro en subsidios.

Tercer Tiro

El impacto inflacionario reduce aún más el espacio negativo para una flexibilización monetaria que produzca una reducción de la tasa de interés. La inflación acumulada y la posible persistencia y profundización del choque externo negativo demandarían un aumento de la tasa de interés, en vez de una disminución. Pero ese posible incremento de tasa no debe ser obstáculo para el necesario aumento del capital físico y humano que sustituya la disminución del capital natural no renovable: el oro extraído del subsuelo nacional. Los escenarios de mediano y largo plazo indican que la extracción debe aumentar, pero las reglas de Hartwick y Daly deben aplicarse, recomendando el primero que la renta del oro se invierta en capital físico o infraestructura pública (carreteras, puentes, puertos, aeropuertos) que produzcan externalidades positivas (incluyendo la inversión en educación y capital humano), mientras que el segundo recomienda que la renta sea invertida en fuentes de energía renovable (hidroeléctricas, biomasa, solar y eólica). Aumentar capital requiere reducir subsidios.