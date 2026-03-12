Interdependencia y diplomacia preventiva

El nuevo paradigma “Todos los países cuentan”, en el contexto de la globalización contemporánea, se fundamenta en el principio de interdependencia entre los pueblos, el cual exige cooperación, respeto mutuo y una participación activa en la búsqueda de soluciones a los problemas regionales y globales. Este enfoque se sustenta en el reconocimiento de que ningún Estado posee, por sí solo, la capacidad de afrontar los desafíos inherentes a la seguridad internacional. De ahí la trascendencia de promover un modelo de seguridad global inclusivo, orientado a generar beneficios compartidos y a evitar ventajas asimétricas en detrimento de otras naciones.

Esta visión se apuntala, además, en el principio de seguridad indivisible, que concibe la seguridad como un bien común que no puede alcanzarse de manera sostenible a expensas de la inseguridad de otros. En consecuencia, cuando un Estado procura fortalecer su protección mediante acciones que incrementan la vulnerabilidad de otros, el resultado suele ser una espiral de desconfianza y riesgo compartido. Tal es el caso en el medio oriente de los países de Israel e Irán.

En el caso de las confrontaciones entre Israel e Irán, uno de los principales desafíos para alcanzar una paz duradera radica en las diferencias de enfoque sobre la coexistencia y el reconocimiento mutuo. Para avanzar hacia soluciones sostenibles, seria valioso que ambas partes exploren vías de entendimiento, mientras actores internacionales como Rusia, China y Estados Unidos contribuyen como mediadores, promoviendo mecanismos de confianza y diálogo que reduzcan tensiones y fortalezcan la seguridad regional y global.

La consideración del principio de seguridad indivisible en la formulación de políticas públicas nacionales, articuladas en el marco de instancias multilaterales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, puede contribuir a una mayor coherencia estratégica y a una planificación más coordinada de las respuestas globales. Solo mediante esquemas de cooperación estructurada será posible enfrentar con mayor eficacia los efectos de la inseguridad en los ámbitos nacional, regional y mundial.

Es necesario reconocer que el mundo actual, producto del fenómeno de la globalización, con sus avances y contradicciones, se ha trasformado en un escenario de interconexión permanente. Esta realidad exige superar los enfoques tradicionales de seguridad heredados de la Guerra Fría y avanzar hacia modelos de cooperación estrecha y genuina, basados en la confianza reciprovoca y el diálogo institucionalizado.

Asimismo, la transnacionalización de fenómenos como el terrorismo internacional y el crimen organizado ha ampliado el alcance de sus efectos, que hoy se proyectan sobre múltiples regiones. En este sentido, la diplomacia preventiva, concebida como un instrumento de alerta temprana y gestión anticipada de conflictos, constituye un componente esencial para mitigar riesgos y preservar la paz.

En consecuencia, resulta imperativo fortalecer la diplomacia preventiva como mecanismo clave del sistema de las Naciones Unidas para la identificación temprana de amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Ello demanda una cooperación efectiva y sostenida entre los Estados, basada en el intercambio de información, la coordinación estratégica y el respeto a las normas del derecho internacional.

Ha llegado el momento de reconocer que las guerras, el terrorismo y el crimen transnacional no conocen fronteras ni ideologías, y que prosperan en contextos caracterizados por la debilidad institucional y la ausencia de cooperación efectiva en materia de seguridad.

Por tanto, se impone la formulación de un renovado paradigma de seguridad internacional, sustentado en una perspectiva integral que supere sesgos ideológicos y prejuicios históricos. Tal enfoque representaría un avance significativo hacia el fortalecimiento de la cooperación internacional y permitiría a las naciones adoptar medidas preventivas eficaces frente al impacto creciente de los conflictos armados, el terrorismo y el crimen organizado.

Los conflictos en “Medio Oriente, África y Europa del Este han generado millones de muertes y de desplazados. “En Gaza, Siria y Yemen, se estima que cientos de miles de personas han fallecido, mientras que millones han sido desplazadas internas y externamente”.

En África, la crisis de Sudán y otras regiones han generado graves pérdidas humanas y desplazamientos masivos, contribuyendo al aumento de la población mundial desplazada por la fuerza, que supera “los 120 millones de personas”. Esta cifra evidencia la magnitud del sufrimiento humano y subraya la urgencia de fortalecer la cooperación internacional, la diplomacia preventiva y la participación activa de la ciudadanía en la preservación de la paz.

En conclusión, la seguridad internacional ya no puede concebirse como una preocupación exclusiva de unos pocos Estados; su garantía requiere una acción colectiva, solidaria y sostenida. La interdependencia entre los pueblos y la diplomacia preventiva se presentan como herramientas indispensables para transformar los conflictos en oportunidades de cooperación y los riesgos compartidos en soluciones comunes. Es necesario que los pueblos se levanten activamente en defensa de la paz, conscientes de que una escalada en un mundo hiperarmado podría tener consecuencias catastróficas para la humanidad. Solo mediante un compromiso firme con la cooperación multilateral, la prevención temprana y la protección de la vida y la dignidad de todas las personas podremos aspirar a un orden internacional más seguridad, justo y sostenible, donde los desafíos compartidos no se traduzcan en víctimas olvidadas ni en crisis irreversibles.