Falsedad de candidaturas independientes

En una discusión en el programa del que es parte, la diputada Kinsberly Taveras decía que una persona tiene que hacer vida partidaria para poder ser candidato debido a que esa estructura es importante para los que aspiran. Me parece bien, pero los primeros que escogen personas que no hacen vida partidaria y los ponen a competir, por dinero o simpatía, son los partidos políticos. Todos conocemos los ejemplos de comunicadores, artistas, dueños de bancas, empresarios y guagüeros que son legisladores y alcaldes.

También está Rogelio Genao, el precursor de eliminar las candidaturas independientes y quien argumenta que las mismas no están en la Constitución y no se podría administrar el próximo proceso electoral “al permitir que un número indefinido de aspirantes” pudieran inscribirse. Se le olvida a Genao que la Constitución no especifica estar en un partido para competir a un cargo de elección popular. Lo más sorprendente de su declaración es que en la próxima contienda habrá tantas personas independientes que se le saldría de las manos a la Junta llevar el proceso. Me parece muy buena su bola mágica, espero que la misma no esté sustentada en las últimas elecciones.

Los políticos tienen que preguntarse ¿qué estoy haciendo mal para que alguien no quiera ser candidato desde mi partido?, no cerrarle las puertas.