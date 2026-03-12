Detenerse para escuchar

El Señor hace escuchar su voz en medio de la cotidianidad de nuestras vidas. No siempre lo hace de manera extraordinaria, sino en medio de lo que vivimos cada día. Pensemos, por ejemplo, en una conversación, en una dificultad, en una alegría o incluso en una preocupación que nos hace pensar. Sin embargo, muchas veces vamos tan deprisa que no prestamos atención a esas pequeñas llamadas de Dios.

La Cuaresma nos invita precisamente a hacer una pausa, a detener el paso por un momento y a mirar con más tranquilidad lo que está pasando en nuestra vida. Cuando lo hacemos, descubrimos que el Señor nos habla a través de muchas situaciones. Solo necesitamos un corazón más atento y dispuesto para reconocer su voz. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.