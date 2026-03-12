Conflicto en Oriente Medio, RD y Venezuela, ¿se verán en la curvita?

Reto mayor de las economías en vías hacia el subdesarrollo es renegar del discurso vacuo, demagógico, para referir realidades verificables.

En términos estatales: asumir compromiso factual y verificable con el nacionalismo y la heredad de los Padres Fundadores.

El impacto de las confrontaciones de Estados Unidos e Israel contra Irán incrementa su importancia, obligando a construir garantías para el desarrollo y la sostenibilidad.

La coyuntura impone revisar las potencialidades nacionales para emprender iniciativas que minimicen los riesgos e incrementen la posibilidad de resultados menos lesivos para las balanzas comerciales, origen principal de los déficits crecientes y de la necesidad vegetativa de compensarlos emitiendo más y más deuda.

El corazón en el pavimento árido de las desilusiones hay que haber enterrado para que al alma no la embargue un sentimiento de tristeza y dolor.

En medio del riesgo y el estrago, surgen voces. En este maremágnum de amenazas e incertidumbre crecientes escuchamos dos.

Primero la iniciativa de una entidad pequeña que desde sus capacidades limitadas decide impulsar la producción agrícola de base: el Banco Agrícola (BaGrícola), dependencia del Ministerio de Agricultura. Ha dispuesto RD$10.25 millones para mejorar las capacidades y garantías productivas de algunos pequeños proyectos agrícolas de Tamayo (Bahoruco) y Vicente Noble (Barahona), con bonificaciones no reembolsables que cubrirán hasta el 50% de los costos en que incurran para instalar o mejorar sus accesos al agua y a energía limpia. El Bagrícola recibirá las propuestas hasta el 4 de mayo, a las 4:00 pm.

La otra “vox clamantis in deserto” provino del líder de la organización opositora Fuerza del Pueblo (LFP), doctor Leonel Fernández. Según publicó este diario, el expresidente dominicano propuso que las economías regionales no productoras de petróleo integraran una coalición para negociar con Venezuela un “PetroCaribe” recargado que les permita el acceso garantizado al crudo, mediante el pago del 50% con la orden y/o despacho, y la restante mitad mediante un financiamiento a baja tasa.

De concretarse esta propuesta del doctor Fernández, además de oportuna, sería de beneficio para quienes opten participar de ella, empezando por la República Bolivariana de Venezuela. Esta obtendría el modo inmediato de recuperar aquel mercado cautivo de PetroCaribe, un aval ostensible para continuar robusteciendo a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA.COM), diversificando su clientela y avituallar su economía. Los demás, no productores, en cambio, reducirían su urgencia financiera y, al comercializar la porción del petróleo financiado en sus economías, agregarían una fuente de ingreso —capitalizable— que reduciría en semejante porcentaje sus erogaciones inmediatas por “Factura petrolera”.

La simpleza de esta propuesta contrasta con su relevancia y beneficios inmediatos y a futuro. En lo político, propiciaría relaciones colaborativas entre nuestras naciones.

A esta se agregaría aquella que continúa revoloteando la cabeza de algunos, presentada alguna vez a Venezuela: fortalecer el intercambio comercial, las exportaciones agrícolas, agroindustriales y el intercambio de turistas entre ambas repúblicas.

Las expectativas de cambios en que la agenda regional bambolea obtendrían fundamentos pragmáticos para obtenerse; para promover el bienestar colectivo; para interactuar en la región impulsados por el interés nacional irrenunciable, mutuo, compartido.

En esta actual coyuntura, RD y Venezuela, ¿se verán en la curvita?