El camino de la guerra (2)

A manera de préstamo del título, el libro de David Irving narra el escenario previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando cuidadosamente fueron colocándose todas las fichas sobre el tablero, hasta que el conflicto se hizo inevitable.

Aunque Irving no es una referencia histórica honesta, en estos tiempos vale la pena reflexionar sobre sus planteamientos referentes a cómo Hitler consolidó tanto poder en tan poco tiempo, así como el nivel de correlación entre decisiones estrictamente personales y su efecto inmediato en la vida de millones.

En junio pasado reflexionábamos sobre cómo, “Lejos de todos [los líderes mundiales] buscar la paz, parecería que buscan y procuran la guerra”.

El relato estadounidense cambia a medida que cambian los objetivos de la guerra, los cuales cambian en función de cómo se desenvuelve la contienda.

Un día, la guerra durará días; otro día, la guerra durará semanas o meses; al día siguiente, está “prácticamente concluida”.

Hegel señalaba que “Lo que la experiencia y la historia nos enseñan es que los pueblos y los gobiernos nunca han aprendido nada de la historia, ni han actuado según las lecciones que habrían debido extraer de ella”.

Un análisis comparado sobre la evolución del relato en apenas 12 días de guerra, así como las declaraciones maximalistas y categóricas expresadas por los principales actores, encontraría parecido con sucesos anteriores del pasado. Las expresiones sobre superioridad militar, disponibilidad ilimitada de recursos o voluntad de lucha, se han replicado en todos los conflictos militares, desde la batalla de Kadesh a nuestros días… sin excepción.

Mientras, la verdad –que cuando no se oculta está manipulada– es escurridiza. Cada departamento de propaganda hace su trabajo y es risible escuchar al gobierno iraní decir que ellos decidirán cómo y cuándo se termina la guerra; retrotrayéndonos a los tiempos del inefable Mohammed Said al-Sahhaf, ministro de información de Irak durante la invasión de 2003, y sus denodados esfuerzos de convencer a la opinión pública de que no habían soldados estadounidenses en Bagdad, mientras la ciudad estaba siendo tomada.

Del otro lado, escuchar las declaraciones maximalistas de los líderes norteamericanos y judíos, es una apología al optimismo que obedece a un enfoque simplista y reduccionista sobre una realidad muy compleja; así como renegar del axioma militar que indica que, sin importar la supremacía aérea e inutilización de mandos, medios y recursos, la ocupación terrestre constituye el paso final para la toma de control del territorio… Porque lo de Yugoeslavia fue una excepción, por razones obvias.

Lo que políticos y medios callan, lo dirá el mercado. Sus dictados son inapelables y públicos, y, aunque en términos militares el resultado será inexorablemente favorable a Occidente, la pregunta es, a qué costo y dentro de cuánto tiempo.